淡北道路臨時刨鋪品質遭質疑 新工處：已調整修復方式加強監造

淡北道路工程如火如荼進行，預計2029年完工通車。（記者羅國嘉攝）

2025/09/21 13:21

〔記者羅國嘉／新北報導〕淡北道路工程如火如荼進行，預計2029年完工通車，但議員鄭宇恩表示，為配合管線遷移，近期淡水往關渡橋方向夜間施工頻繁，且這段時間不斷接到民眾反映刨鋪品質不佳影響行車安全，尤其工程預計持續到年底，要求市府全面檢討改善，尤其臨時回填的路面品質也要做到位。對此，新建工程處長簡必琦回應，已調整修復方式並加強監造。

鄭宇恩指出，淡北道路為配合管線遷移工程，淡水往關渡橋方向近期夜間都會開挖施工，待上午通勤尖峰時間來臨前會回填刨鋪。但這段時間以來，她也不斷接到民眾反映刨鋪品質嚴重影響行車安全，尤其工程將持續到年底，因此要求工務局臨時刨鋪工程品質應全面檢討提升，畢竟交通安全不能冒險、工程品質也不能打折。

針對民眾反映路面修復不平整一事，簡必琦表示，已調整臨時修復方式，採開挖臨補一週後，即安排該路段路面重新銑鋪作業，也責請監造單位加強每日臨時修補的平整度，以維持行車安全與舒適性。

簡必琦說明，因台電高壓電纜與淡北道路高架橋墩位置衝突，施工團隊僅能於夜間22時至隔日5時進行管線遷移，以免影響白天交通。該工程全長約401公尺，目前已完成約90％，預計10月底完成改遷。另外，目前淡北道路共分4個工區同步施工，整體進度約15％。

