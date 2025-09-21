蘇花公路大清水明隧道頂棚局部遭砸壞 公路局緊急修復

台九線蘇花公路159.3K大清水明隧道，因受到近日降雨發生落石，造成明隧道頂板局部遭落石砸壞。（圖由民眾提供）

2025/09/21 13:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕台9線蘇花公路159.3K大清水明隧道，因近日降雨發生落石，造成明隧道頂板局部遭落石砸壞，加上樺加沙颱風接近台灣，交通部公路局東區養護工程分局今指出，已動員開口契約廠商進行緊急修復中，已進行明隧道上方土石清理，預計明（22）日完成頂板修補。

東工分局南澳工務段長劉錦龍說，大清水明隧道鋼構頂板破損原因與邊坡落石衝擊有關，隨著颱風樺加沙逼近台灣，中央氣象署預報東半部山區將有大雨或豪雨，恐衝擊邊坡穩定，為確保行車安全，工務段已要求施工單位在颱風來襲前進行臨時性修補，先以鐵工焊接加固破損處，降低危險。

段長劉錦龍說，大清水明隧道修復工程已完成發包，近期正擬定詳細計畫書，預估約2個月後正式開工；施工期間將公告交通管制措施，提醒用路人留意相關資訊。另外，崇德至和仁路段因去年的地震影響，邊坡結構依舊不穩，遇豪雨恐有坍方或土石流發生。為因應颱風，南澳工務段已規劃明日成立應變小組，並進駐搶災機具於高風險路段待命，力求在第一時間排除災害。

公路局籲請用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇颱風或連續降雨，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

