台灣之光！印尼發明賽 南投高中學生奪金

國立南投高中學生張庭睿3人發明的地震緊急防護裝置，參加2025 年印尼發明家日國際青少年發明競賽奪金，師生帶著國旗上台領獎，為台灣爭光。（圖由南投高中提供）

2025/09/21 13:18

〔記者張協昇／南投報導〕國立南投高中學生張庭睿、林子涵、陳宥崴發明的「撐住！我來罩你！」地震緊急防護裝置，參加2025年印尼發明家日國際青少年發明競賽，勇奪金牌並榮獲「最佳科技影響力獎」，日前頒獎時，師生特別帶著國旗上台領獎，為台灣爭光。

南投高中普通科學生張庭睿、林子涵、陳宥崴發明的地震緊急防護裝置，設計概念類似「抗震避難艙」，感測器在偵測到地震發生或接收到氣象署警報時會自動啟動，透過滑軌形成一個三角型的防護構物，由於三角型是幾何力學中最穩固結構，一旦受外力衝擊，會平均往3個方向分散，裝置不易變形，人們即可在第一時間躲進防護，避免遭掉落物砸傷。裝置內還配備緊急用品，可支援避難者72小時，並能發送定位訊號協助救援。

此一發明曾在今年初的IEYI世界青少年發明展全國選拔賽中，榮獲「災害應變」類金牌，9月11日參加於印尼雅加達舉辦的發明家日國際青少年發明競賽，也獲得金牌肯定，14日頒獎時，指導老師與3名學生著國旗上台領獎，讓國旗飄揚在會場，展現台灣之光。

獲獎學生林子涵表示，能在國際發明大賽中獲得金牌及最佳科技影響力獎，不僅是作品獲得肯定，也讓我們更堅信這項設計發明能實際應用。張庭睿則說，透過比賽增廣見聞，還與各國學生交流，激發了更多創新的想法。陳宥崴也指出，這次比賽經驗對他極具啟發性，未來會持續精進並挑戰更多發明競賽。

南投高中學生張庭睿等人發明地震緊急防護裝置，參加印尼發明家日國際青少年發明競賽時，向與會人士解說該裝置功能。（圖由南投高中提供）

南投高中學生張庭睿、林子涵、陳宥威發明的「撐住！我來罩你！」地震緊急防護裝置實體模型。（圖由南投高中提供）

