南科、屏科實中首顆高中生自主研發立方衛星 升空展開科學研究任務

南科實中校長蔡明輝（右）與學生一同將附掛學測祈福卡的立方衛星一起施放升空。（記者劉婉君攝）

2025/09/21 12:54

〔記者劉婉君／台南報導〕國立南科國際實驗高級中學FRC 6998機器人團隊與屏東實驗高級中學自主研發立方衛星，今（21）日上午在國立成功大學夏漢民太空科技發展中心主任陳炳志團隊協助下，運用探空氣球升空，將上升至30公里高空，展開科學研究任務。

2顆搭載由台灣高中生自行設計、製作的立方衛星的探空氣球，上午於南科實中的操場分別施放升空，南科實中與屏科實中師生看著探空氣球緩緩升空，開心歡呼，「施放任務成功！」屏科實中學生謝允丯和南科實中學生蔡昕宸說，看到氣球飛上去後感到非常欣慰，努力沒有白費。南科實中在探空衛星上吊掛應屆畢業生的祈福卡，祈求學測順利。

南科實中地球科學老師劉昀珊表示，衛星透過氣球載具升空後，將進入近太空環境，展開包括氣壓、溫度、濕度及高空輻射等科學數據的蒐集，藉由計畫培養學生跨領域整合能力，實際接觸衛星工程的核心挑戰，體驗從設計、製造、測試到發射的完整流程。

陳炳志團隊指導2校共20名高中生，他指出，首次試著將太空中的衛星施作簡化後，到高中端執行，而且搭配實際飛行，不同於傳統火箭，改用氣球來飛，希望藉此點燃學生對太空的熱情，未來願進入這個領域。

南科實中校長蔡明輝說，學生在高中階段就可進行太空科學探索是非常棒的體驗，此次是太空教育啟航，希望為國家未來的科學人才打下基礎。屏科實中校長陳志輝指出，屏科實中設校第2年，學生透過科普探究活動，增加對太空探索的啟發，校方將太空科技納入校定課程，希望持續與大學及園區學校合作互動。

南科實中與屏科實中在成大夏漢民太空科技發展中心主任陳炳志團隊指導下，將自製的立方衛星透過探空氣球升空，執行太空科學研究任務。（記者劉婉君攝）

南科實中將畢業生的學測祈福卡掛在立方衛星上一起升空。（記者劉婉君攝）

屏科實中師生一同將裝有自行設計製作的立方衛星的探空氣球施放升空。（記者劉婉君攝）

