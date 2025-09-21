為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鎮德宮「巧克力媽」進香回鑾 10/11首次徒步遶境桃園、八德

    鎮德宮供奉的媽祖被信徒暱稱為「巧克力媽」，過去在大甲鎮瀾宮內殿神龕供奉70年。（記者鄭淑婷攝）

    2025/09/21 13:01

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園鎮德宮供奉的主神天上聖母來自於大甲鎮瀾宮分靈，迎回供奉時已在鎮瀾宮內殿神龕供奉70年，今年前往大甲鎮瀾宮進香回鑾後，將於10月11日首次以徒步方式遶境桃園、八德區，鎮德宮表示，此次遶境活動，莊儀團、神童團、彌勒團、福德彌勒團、太子團「5大團」，將伴隨媽祖鑾駕巡行街道賜福，讓桃園鄉親也能感受進香遶境的盛大場面，媽祖鑾轎也將駐駕沿途消防分隊、宮廟等單位。

    鎮德宮位於桃園市八德區巧克力街，供奉的媽祖被信徒暱稱為「巧克力媽」，鎮德宮表示，「巧克力媽的來歷不簡單！」常見的分靈方式是信徒以新雕塑神尊，至祖廟開光啟靈後迎奉分靈返回供奉，而「巧克力媽」則是大甲鎮瀾宮內殿神龕已供奉70年的老媽祖，於2017年丁酉年在鎮瀾宮副董事長鄭銘坤見證下，由鎮德宮主任委員林國賢虔誠敬拜擲筊，獲大甲媽連賜3聖筊後，迎請老媽祖到桃園奠基鎮德宮至今已9年。

    鎮德宮副主任委員吳榮哲說，鎮德宮每年都會回到大甲鎮瀾宮進香，也連續6年參與大甲媽祖南巡遶境進香盛事，今年首次在進香回鑾後以徒步方式遶境桃園、八德區，主要是起自於長輩們的心願，經常聽到義工長輩們感嘆腿腳不便，無法到中部跟隨媽祖香路，為實現長輩們的願望，管理委員會全力動員籌備此次桃園巡行街道遶境賜福活動，讓信徒鑽轎底、扛神轎、團拜禮與媽祖面對面零距離，親身感受媽祖慈悲護祐、撫慰人心的力量。

    吳榮哲表示，此次遶境活動，5大團將伴隨媽祖鑾駕巡行街道賜福，另邀請榮獲馬來西亞雲頂「東方獅王」獎的台灣培德體育會龍獅團參與，遶境期間也將準備壓轎金、翡翠碎香火袋贈送給信徒，其中， 翡翠碎玉平安符的來由，是大甲鎮瀾宮聖父母殿所供奉的翡翠媽祖雕刻期間所遺碎玉，廟方將其製作為香火袋護佑信徒平安。

    鎮德宮表示，今年是老媽祖奠基9年首次舉辦大型遶境活動，路線跨越桃園及八德區，預計10月11日上午7點30分自桃園會稽國中出發，晚間9點抵達八德鎮德宮安座，沿途將駐駕消防分隊、宮廟等單位。

    鎮德宮管委會表示，為實現義工長輩們的願望，全力動員籌備此次桃園巡行街道遶境賜福活動。（記者鄭淑婷攝）

    熱門推播