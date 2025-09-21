台中辦單身聯誼活動 促成17對、配對率高達8成9

台中市民政局攜手后里戶政事務所舉辦「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動。（民政局提供）

2025/09/21 13:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市民政局攜手后里戶政事務所舉辦「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動，帶領38位單身男女齊聚后里「約客&厚禮築夢手創館」，在木頭香氣與手作溫度中尋找幸福契機，成功促成17對有緣人互表心意，創下8成9的高配對率。

民政局長吳世瑋表示，市府今年精心規劃25場兼具多元主題與創新風格的單身聯誼活動，致力打造趣味與溫度兼具的交友平台，讓不同背景與興趣的單身朋友都能自在參與、開啟人際新篇章，目前已舉辦16場活動，共促成256對有緣人成功配對，平均配對率約8成2，成果相當亮眼，期許配對成功的參加者能持續培養感情，未來攜手步入禮堂，民政局還會加碼致贈禮金或禮品，與市民朋友分享幸福佳音。

后里戶所主任施勇全表示，木材加工是后里傳統產業，聯誼活動昨以「遇見幸福厚禮 with U」為主題，特別選在深受年輕人喜愛的「約客&厚禮築夢手創館」舉行，藉由手作木藝品，讓參加者在合作過程中體驗溫馨時光，並藉此拉近彼此距離。

后里戶所指出，這次聯誼活動特別安排參加者親手製作專屬木工藝品，象徵將真摯心意化為獨一無二的禮物，贈予有緣人。戶所現場也準備精裝方巾香皂組作為見面小禮，寓意「芳心」相許；成功配對者則加碼獲贈高質感浴巾禮盒，讓參加者滿載「厚禮」與甜蜜回憶。

「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動，參加者手作木製工藝品。（民眾提供）

「遇見幸福厚禮 with U」單身聯誼活動，拍攝趣味團體照。（民政局提供）

