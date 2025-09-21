為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    外來旅客遊台必知！10/1起網路填寫入國登記表 入境通關更省時

    移民署TWAC網站首頁示意圖。（移民署國境事務大隊提供）

    移民署TWAC網站首頁示意圖。（移民署國境事務大隊提供）

    2025/09/21 13:07

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕外來旅客注意了！自今（114）年10月1日起，台灣將正式推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），紙本入境卡將正式步入歷史，移民署表示，此一變革措施不僅可提升入境通關效率，更省去過去填寫紙本入境卡的麻煩。

    移民署說明，TWAC是「免付費」採線上填報，外來旅客於抵達台灣前三天內，可至移民署TWAC官方網站（https://twac.immigration.gov.tw）完成申請，資料填寫完成後，系統會自動發送申報成功憑證至旅客留存的電子信箱，當旅客入境通關時，無需向查驗人員出示申報憑證，查驗人員讀取護照後，系統會自動帶出其A卡的填寫資料，便捷又省時。

    移民署指出，TWAC填報介面更直觀、友善，流程更簡便，旅客申報時可以中文或英文填報，每項欄位以中、英、日、韓、泰、越及印尼等7種語言說明，讓旅客可輕鬆理解完成填報。填寫護照資料時，可選擇拍照上傳護照基本資料頁，系統即可自動帶入護照個人資料，有效縮短填寫時間。此外，家庭或團客來台，可由其中1個人幫其他同行者填寫，最多可填寫16名旅客，大幅簡化團客申報流程，申報完成後，還能隨時進行線上查詢及修改，相當方便。

    移民署提醒，外來旅客於入境查驗前請完成TWAC填報，否則將無法進行入境查驗通關手續，需填報對象如下：持停留簽證或以免簽證來台之外國人、持多次入出境許可證之港澳居民、持多次觀光入出境許可證之大陸地區人民以及未持居留證無戶籍國民。

    移民署已提供海空運輸業者TWAC QR Code連結告示，並由業者設置於啟程地機場、港口的報到劃位櫃檯，歡迎來台觀光的外來旅客於現場掃描TWAC QR Code進行填報，後續通關流程將更便捷省時。

    TWAIWAN ARRIVAL CARD QR-Code連結 。（移民署國境事務大隊提供）

    TWAIWAN ARRIVAL CARD QR-Code連結 。（移民署國境事務大隊提供）

    自今（114）年10月1日起，臺灣將正式推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），紙本入境卡將正式步入歷史。（移民署國境事務大隊提供）

    自今（114）年10月1日起，臺灣將正式推行網路填寫入國登記表（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），紙本入境卡將正式步入歷史。（移民署國境事務大隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播