為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    強颱樺加沙將增強增快！氣象署預估首波陸警時間及範圍

    中央氣象署9月21日說明樺加沙颱風最新動態。圖為上午11點版本。（氣象署提供）

    中央氣象署9月21日說明樺加沙颱風最新動態。圖為上午11點版本。（氣象署提供）

    2025/09/21 12:24

    〔記者蔡昀容／台北報導〕樺加沙升級強颱，暴風半徑也擴大。中央氣象署上午11時30分更新颱風資訊，預報員伍婉華表示，颱風結構紮實，預估會再增強、增快，也有機會長胖，第一波陸警範圍可能是台東及屏東，預估傍晚至晚間發布。

    預報員伍婉華指出，陸警預計今天傍晚到晚間發布，第一波警戒範圍可能是台東及屏東；七級風暴風圈預估明天中午前後，開始陸續接觸恆春半島、台東、屏東。。

    伍婉華表示，樺加沙結構完整且對稱，由於發展颱風的環境條件不錯，近中心最大風速有機會增強至58公尺，時速也會加快到20公里以上。七級風平均暴風半徑已從280公里擴展至300公里，未來不排除進一步擴大。

    今天上午11時氣象資料，樺加沙達強颱等級，位於鵝鑾鼻東南東方約700公里處海面，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風；七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里。以每小時16轉21公里速度，向西北西轉西走。海警範圍維持台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽。

    中央氣象署9月21日上午11點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

    中央氣象署9月21日上午11點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播