強颱樺加沙將增強增快！氣象署預估首波陸警時間及範圍

中央氣象署9月21日說明樺加沙颱風最新動態。圖為上午11點版本。（氣象署提供）

2025/09/21 12:24

〔記者蔡昀容／台北報導〕樺加沙升級強颱，暴風半徑也擴大。中央氣象署上午11時30分更新颱風資訊，預報員伍婉華表示，颱風結構紮實，預估會再增強、增快，也有機會長胖，第一波陸警範圍可能是台東及屏東，預估傍晚至晚間發布。

預報員伍婉華指出，陸警預計今天傍晚到晚間發布，第一波警戒範圍可能是台東及屏東；七級風暴風圈預估明天中午前後，開始陸續接觸恆春半島、台東、屏東。。

伍婉華表示，樺加沙結構完整且對稱，由於發展颱風的環境條件不錯，近中心最大風速有機會增強至58公尺，時速也會加快到20公里以上。七級風平均暴風半徑已從280公里擴展至300公里，未來不排除進一步擴大。

今天上午11時氣象資料，樺加沙達強颱等級，位於鵝鑾鼻東南東方約700公里處海面，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風；七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里。以每小時16轉21公里速度，向西北西轉西走。海警範圍維持台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽。

中央氣象署9月21日上午11點樺加沙颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

