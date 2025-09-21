台東明年教師節獎金增至2000元 全縣國中小營養午餐免費

台東特教學校主任黨謙光強調，特教是接力賽，需要眾人齊力、長期傳承。（記者劉人瑋攝）

2025/09/21 13:01

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府今早辦理114年度教師節表揚大會，並對師鐸獎得主再進行頒獎表揚，縣長饒慶鈴在致詞中表示，明年度的教師節獎金將發放到2000元，且全縣提供國中小免費營養午餐不排富。

縣府今年首次以600元等值商品禮券予符合資格教師，饒慶鈴在頒獎前則表示，這份小小心意代表縣府最誠摯感謝，透過實質行動鼓勵士氣，並向每位默默付出的老師說聲「老師，謝謝您」。同時饒也宣佈，明年教師節獎金將發放至2000元，全縣國中、小學童營養午餐全數免費且不排富。教育處表示，疫前教師節獎金為500元，明年編列預算為每人2000元，翻了4倍。

榮獲師鐸獎的台東特教學校主任黨謙光、太平國小柔道教練陳慧欣，個性上大相逕庭，黨謙光本身就有虔誠宗教信仰，致詞時明顯看得出充滿愛心，她說，特教像接力賽，也更需要每位老師及許多系統支持，同時也給予在場老師們祝福。

調教出全國柔道冠軍的陳慧欣則笑說，「學校一定知道我很會打架，所以才派我出來」，陳慧欣本身也是對學生關心、呵護至極，只是表現方式十分不同，其致詞一出引起台下一陣竊笑，稱讚「果然是武人風範，這才是柔道教練的樣子」。

另外池上國中主任張淨宜則是因大病一場，所幸如今康復，她謝天謝地讓她可以回去學校、還有執教機會，聽得許多在場教職員也為其加油打氣。

縣府今年首次以600元等值商品禮券予符合資格教師，發放對象包含經學校聘（僱）用連續三個月以上編制內、外教育工作者皆可獲贈，包括校長、教師、教官、專任及專案計畫運動教練、運動防護員、園長、（代理）教保員、（代理）助理教保員、加置照顧服務人員、原住民族語老師、教學支援老師、兼任教師、代課教師、代理教師、教師助理員、特教學生助理人員與社團教師等。

