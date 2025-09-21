台灣是第2個家！ 235位新住民在新北扎根共融

新北市今（21）日舉行「114年新住民生活適應輔導班結業典禮」，今年計有15個國家，共235位新住民朋友完成課程。（記者羅國嘉攝）

2025/09/21 12:56

〔記者羅國嘉／新北報導〕全國新住民人數已突破61萬人，其中有11萬人定居新北市，占比達19％。新北市民政局今（21）日舉辦「新住民生活適應輔導班聯合結業典禮暨多元文化交流日」，現場來自15國、共235位新住民完成課程。副市長陳純敬頒發結業證書並啟用亮點儀式，強調新北市擁有全國最多新住民，已成城市文化的重要力量，象徵新住民在地扎根、展現多元共融風貌。

陳純敬指出，新北市是全國新住民人數最多的城市。今年8月前已有300多位新住民歸化國籍並取得身分證，成為新北大家庭一員。新住民不僅豐富城市文化，更在少子化與人口結構挑戰下，為社會發展與國家安全做出貢獻。

民政局長林耀長表示，今年新住民生活適應輔導班共開設11班課程，除提升生活適應能力，也規劃浮游花小夜燈、印尼蠟染手提袋、馬賽克托盤等多元文化手作課程，促進交流與創意體驗。不過未能參與的朋友可報名明年免費課程，新北將持續推動友善措施，讓新住民在地生根，共創幸福城市。

來自奈及利亞的姜尼克分享，課程讓他深入了解台灣文化，更加熱愛這片土地，「台灣已是我的第二個家」；巴基斯坦學員李烏馬則感謝台灣提供支持與文化交流，並感受到家的溫暖。

活動現場展示學員手作成果，安排東南亞傳統文化體驗如風車DIY、編織、筷子球、扇子彩繪等。埔墘國小舞蹈班帶來「泰國傣族律動舞蹈」，象徵新世代尊重多元文化。淡水戶政事務所也設置「檔案應用知識王蛇梯棋」遊戲專區，向新住民推廣檔案應用與程序。

新北市副市長陳純敬（左4）與熱情的新住民合照。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長陳純敬（中）與新住民授證代表合照。（記者羅國嘉攝）

新北市副市長陳純敬（左）頒發結業證書給來自來自巴基斯坦的學員李烏馬（右）。（記者羅國嘉攝）

