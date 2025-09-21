為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙颱風逼近 災防中心預警強降雨、強陣風影響範圍

    樺加沙颱風接近台灣，國家災害防救科技中心預警，暴風圈預計明日中午起影響台灣陸地，主要強降雨區為東半部、恆春半島及屏東山區。（圖由災防中心提供）

    樺加沙颱風接近台灣，國家災害防救科技中心預警，暴風圈預計明日中午起影響台灣陸地，主要強降雨區為東半部、恆春半島及屏東山區。（圖由災防中心提供）

    2025/09/21 12:11

    〔記者黃宜靜／台北報導〕樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署今（21）日上午8時30分發布海上颱風警報，國家災害防救科技中心預警，暴風圈預計明（22）日中午起影響台灣陸地，主要強降雨區為東半部、恆春半島及屏東山區；強陣風影響範圍則為東南部、沿海空曠地區及離島地區。

    中央氣象署今日上午11時30分更新颱風資訊，並指出，樺加沙升級強烈颱風，位於鵝鑾鼻東南東方約700公里處海面，近中心最大風速每秒53公尺，暴風半徑也稍微擴大，預計今天傍晚到晚間發布陸上颱風警報，樺加沙預估以強颱之姿，週一、二顯著影響台灣。

    災防中心表示，颱風樺加沙朝台灣南方近海接近，暴風圈將侵襲台灣陸地，須防範強風、豪雨的影響。

    災防中心提醒，樺加沙預估影響台灣的時間為明（22）日起至23日，暴風圈預估於明日中午起影響台東及屏東恆春半島陸地。主要強降雨區為東半部、恆春半島及屏東山區；強陣風影響範圍則為東南部、沿海空曠地區及離島地區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播