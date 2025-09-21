樺加沙颱風逼近 災防中心預警強降雨、強陣風影響範圍
樺加沙颱風接近台灣，國家災害防救科技中心預警，暴風圈預計明日中午起影響台灣陸地，主要強降雨區為東半部、恆春半島及屏東山區。（圖由災防中心提供）
〔記者黃宜靜／台北報導〕樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署今（21）日上午8時30分發布海上颱風警報，國家災害防救科技中心預警，暴風圈預計明（22）日中午起影響台灣陸地，主要強降雨區為東半部、恆春半島及屏東山區；強陣風影響範圍則為東南部、沿海空曠地區及離島地區。
中央氣象署今日上午11時30分更新颱風資訊，並指出，樺加沙升級強烈颱風，位於鵝鑾鼻東南東方約700公里處海面，近中心最大風速每秒53公尺，暴風半徑也稍微擴大，預計今天傍晚到晚間發布陸上颱風警報，樺加沙預估以強颱之姿，週一、二顯著影響台灣。
災防中心表示，颱風樺加沙朝台灣南方近海接近，暴風圈將侵襲台灣陸地，須防範強風、豪雨的影響。
災防中心提醒，樺加沙預估影響台灣的時間為明（22）日起至23日，暴風圈預估於明日中午起影響台東及屏東恆春半島陸地。主要強降雨區為東半部、恆春半島及屏東山區；強陣風影響範圍則為東南部、沿海空曠地區及離島地區。
