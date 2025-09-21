為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙颱風來襲 台南做工行善團完成第309戶弱勢屋修繕

    樺加沙颱風來襲前，台南做工行善團志工完成第309戶弱勢屋修繕作業，也是丹娜絲風災後完成重建的第32戶。（記者王涵平攝）

    2025/09/21 12:01

    〔記者王涵平／台南報導〕樺加沙颱風來襲前，台南做工行善團志工完成第309戶弱勢屋修繕作業，也是丹娜絲風災後完成重建的第32戶。

    第309戶的西港區屋主66歲蔡姓長者，長期仰賴身障生活補助維生，家庭經濟困難，兒子與孫子收入不穩，丹娜絲颱風期間，房屋嚴重受損，居住環境惡劣，志工於8月25日展開修繕工程，歷經1個月，今由油漆工會進行最後美化作業，木工工會前往二手家具倉庫搬運捐贈家具，包括床墊、衣櫃、桌椅沙發及茶几等，讓案家重拾溫暖與安定。

    志工也前往官田區二手家具倉庫整備床組，展現社會各界團結助人的力量，台南市長夫人劉育菁帶餐點到場勉勵辛苦的志工。

    此外，家住後壁區獨居76歲郭姓長者，領有重度身障證明，且為中低收入戶，每月僅領取微薄補助。丹娜絲颱風造成案主老舊房屋嚴重受損，家中經濟不佳無法自行處理，持續安排各工會志工進場施工。

    勞工局長王鑫基表示，感謝安心舜力安衛家族核心單位新舜營造加入做工行善團行列，積極投入風災後弱勢家庭的修繕工作。針對此次受災戶已成功媒合修繕42戶，其中32戶已完工、5戶修繕中。今日修繕家庭志工出動5組夫妻檔，包括梁志男及林佳香、郭彥廷及郭莊素珠、邱重欽及吳鳳娥、鍾得道及羅月秀、王棋瑞及龍亮均。

    樺加沙颱風來襲前，台南做工行善團志工完成第309戶弱勢屋修繕作業，也是丹娜絲風災後完成重建的第32戶。（記者王涵平攝）

