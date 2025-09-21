金酒喜迎建縣110週年「好酒沈甕底」 董座力推台、金合體勾調問市

金門酒廠實業股份有限公司年初開始構思，年終前推出「金門建縣110週年紀念酒」。（記者吳正庭攝）

2025/09/21 12:39

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司年底前推出「金門建縣110週年紀念酒」，以珍稀14年陳年大麯酒與台灣契作縣市生產的純糯性紅高粱合型勾調。董事長吳昆璋今天引用「好酒沈甕底」，推薦這款年度壓箱寶的金酒CP值精彩可期。

縣營金酒公司迎接金門建縣110週年，推出0.5公升53度的建縣紀念酒，主打最大亮點就是調入酒齡14年的陳年大麯酒，除了嚴選金城廠與金寧廠優質酒，搭配與台灣契作生產的純糯性紅高粱合型勾調，既保有陳年酒質的醇厚飽滿，又能在酒氣回甘之餘，增添細膩層次與溫潤韻味。

吳昆璋今天表示，金酒公司目前跟台灣6個農會有契作關係，雖然成本高，對於金酒的品質也有加分，兩者合型，相得益彰；建縣紀念酒的瓶身設計以「金門」2字為概念，採紋理蝕刻於瓶面的咬霧工藝，酒質精良，送禮珍藏都值得。

金酒公司表示，金門1915年立縣，金酒在年終前，除了既定的馬年玉璽酒，將這款今年最後1支灌裝新酒，作為為迎接建縣110週年的賀禮，預定10月中旬以家戶配售酒上市。

金酒公司預告各鄉鎮配售日期：金寧鄉10月14日（週2）~16日（週四）、烈嶼鄉10月15日（週3）~17日（週5）、金城鎮10月16日（週4）~18日（週6）、金沙鎮10月17日（週5）~19日（週日）、金湖鎮10月18日（週6）~20日（週1）。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

金酒公司董事長吳昆璋說，「金門建縣110週年紀念酒」以珍稀14年陳年大麯酒與台灣契作縣市生產的純糯性紅高粱合型勾調，CP值精彩可期。（記者吳正庭攝）

金酒公司推出「金門建縣110週年紀念酒」，邀請地方人士試飲。（記者吳正庭攝）

金酒公司年終前推出0.5公升、53度的「金門建縣110週年紀念酒」。（記者吳正庭攝）

