為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    3個連假出門怎麼走？新北推交通資訊懶人包

    交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，高速公路局為使連假期間國道車流順暢，連假期間每日凌晨0時至5時國道暫停收費。（資料照）

    交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，高速公路局為使連假期間國道車流順暢，連假期間每日凌晨0時至5時國道暫停收費。（資料照）

    2025/09/21 12:27

    〔記者羅國嘉／新北報導〕9月底至10月將迎接教師節、中秋節與國慶日3個連續假期，為讓民眾出遊便捷，新北市交通局彙整「連假交通資訊懶人包」，提供國道管制、市區易壅塞路段及熱門景點停車資訊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、避開車潮，另外，民眾可利用「新北市即時交通資訊網」查詢即時路況、影像及最新交通訊息，避開尖峰時段。

    交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，高速公路局為使連假期間國道車流順暢，連假期間每日凌晨0時至5時國道暫停收費；國5石碇、坪林南下匝道於假期首日（9月27日、10月4日、10月10日）凌晨0時至中午12時，及次日（9月28日、10月5日、10月11日）清晨5時至中午12時封閉，請改駛台9線，建議用路人可透過1968App或高公局官網掌握國道管制及即時路況，並避開尖峰出發。

    李淑惠表示，交通部公路局也推出客運優惠，像是教師節及國慶日連假前一天起，推出84條國道客運享85折優惠，中秋節連假則享6折；若搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費，指定幸福巴士也免費。

    李淑惠也提醒，民眾可利用「新北市即時交通資訊網」查詢即時路況、影像及最新交通訊息，避開尖峰時段。前往淡水老街、九份老街等熱門景點時，建議避開中午後人潮高峰，並注意停車場滿場管制，改搭公共運輸更便利。最後再次呼籲，連假出遊請遵守交通規則，不疲勞駕駛、不超速、不搶快，保持安全距離。

    交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，前往淡水老街、九份老街等熱門景點時，建議避開中午後人潮高峰，並注意停車場滿場管制，改搭公共運輸更便利。（記者羅國嘉攝）

    交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，前往淡水老街、九份老街等熱門景點時，建議避開中午後人潮高峰，並注意停車場滿場管制，改搭公共運輸更便利。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播