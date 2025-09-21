3個連假出門怎麼走？新北推交通資訊懶人包

交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，高速公路局為使連假期間國道車流順暢，連假期間每日凌晨0時至5時國道暫停收費。（資料照）

2025/09/21 12:27

〔記者羅國嘉／新北報導〕9月底至10月將迎接教師節、中秋節與國慶日3個連續假期，為讓民眾出遊便捷，新北市交通局彙整「連假交通資訊懶人包」，提供國道管制、市區易壅塞路段及熱門景點停車資訊，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、避開車潮，另外，民眾可利用「新北市即時交通資訊網」查詢即時路況、影像及最新交通訊息，避開尖峰時段。

交通局交通安全科代理科長李淑惠指出，高速公路局為使連假期間國道車流順暢，連假期間每日凌晨0時至5時國道暫停收費；國5石碇、坪林南下匝道於假期首日（9月27日、10月4日、10月10日）凌晨0時至中午12時，及次日（9月28日、10月5日、10月11日）清晨5時至中午12時封閉，請改駛台9線，建議用路人可透過1968App或高公局官網掌握國道管制及即時路況，並避開尖峰出發。

李淑惠表示，交通部公路局也推出客運優惠，像是教師節及國慶日連假前一天起，推出84條國道客運享85折優惠，中秋節連假則享6折；若搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，10小時內轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費，指定幸福巴士也免費。

李淑惠也提醒，民眾可利用「新北市即時交通資訊網」查詢即時路況、影像及最新交通訊息，避開尖峰時段。前往淡水老街、九份老街等熱門景點時，建議避開中午後人潮高峰，並注意停車場滿場管制，改搭公共運輸更便利。最後再次呼籲，連假出遊請遵守交通規則，不疲勞駕駛、不超速、不搶快，保持安全距離。

