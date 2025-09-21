澎湖國際廣場滑草場 竟成小朋友單車競技場

國際廣場滑草場，淪為小朋友單車競技場。（澎湖交通觀察日誌提供）

2025/09/21 12:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕2020年底完工的澎湖馬公第三漁港國際廣場，園區規劃有地景長廊、綠地、兒童遊戲區、戶外活動劇場、景觀步道與停車場等，其中兒童滑草場廣受親子歡迎，但新近卻發現淪為小朋友單車競技場，不僅易生危險，同時也有破壞公物之虞。澎湖縣政府工務處表示，將依照監視器內容，循線追查學校，請校方及家長加強管制。

國際廣場占地4.9公頃，規畫戶外劇場、活動階梯廣場、戶外餐飲區、戶外地景草坡、緩坡瞭望區、親子遊憩區、水景及地景廊道等，可容納5000人，這是一項具備活動、表演及休憩等功能的整體空間規畫設計，完工啟用後，成為澎湖大型觀光活動主舞台之一。

其中馬公市區「澎湖第三漁港國際廣場」，設立澎湖首作滑草場公園，但因為錯誤的使用方式，造成草皮破損，修補多次後，場地已經坑坑疤疤，因此只好封場重鋪草皮，同時採用歐盟規格、密度更高的人工草皮，希望延長壽命。2022年國際廣場這裡的滑草場總算驗收成功，國際廣場滑草場完成翻修，重新開放使用。

雖然草皮再密，品質再好，一樣禁不起錯誤的使用，公共資源需要大家多愛惜，請務必使用滑草板，遵守使用規則，別讓錯誤的使用方式影響體驗，也降低場地壽命。新近卻傳出小朋友成群結隊騎乘單車，將滑草場當競技場，高速俯衝而下，令人怵目驚心！澎湖縣政府工務處表示，由於無法可管，加上又是小朋友，因此以「勸導」為主。

單車由高處往下俯衝，易生危險又有破壞公物之虞。（澎湖交通觀察日誌提供）

