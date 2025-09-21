菲律賓重金行銷觀光 祭電影資助計劃「在我們的島講述你的故事」

菲律賓政府政府也祭出電影拍攝資助獎勵計畫「在我們的島嶼上講述你的故事」，吸引電影工作者赴菲律賓取景。（記者廖家寧翻攝）

2025/09/21 12:29

〔記者廖家寧／馬尼拉報導〕菲律賓觀光業強盛，對菲律賓經濟貢獻顯著，菲律賓憑藉千島之國的豐富海島與火山生態，以及南國風情融合異國文化的人文特色，再加上國民英文流利，都是吸引外國遊客赴菲旅遊的亮點。菲律賓強化觀光業的推廣措施，除推動基礎建設強化遊客旅遊品質外，菲律賓政府政府也祭出電影拍攝資助獎勵計畫「在我們的島嶼上講述你的故事」，吸引電影工作者赴菲律賓取景，提供最高25%的現金回饋，最新一輪已截止受理，未來新一輪的計畫尚待公告。

菲律賓觀光部統計，今年前8月菲律賓國際訪客約578.2萬抵境人次，較去年同期減少1.56%，來源國前5名依序是南韓、美國、日本、中國、英國，台灣則是第6大來源國，菲律賓也在今年7月1日起開放台灣旅客免簽入境。

請繼續往下閱讀...

菲律賓積極開拓新興客源，為進一步推動觀光業，菲律賓政府推出了《全國觀光發展計畫》（NTDP），強化基礎建設以提升遊客旅遊品質，也在遊客密集區域設置「遊客法庭」，加強保障遊客旅遊安全。

觀察菲律賓如何強化旅遊業的推廣與行銷，菲律賓觀光部祭出「Love the Philippines」口號，遊客一進入菲律賓機場就可見「Love the Philippines」裝置藝術，也建立菲律賓旅遊的官方YouTube頻道「Tourism Philippines」（https://www.youtube.com/@TourismPhilippines）。

菲律賓觀光部也在各國設置在地化的旅遊資訊中心，例如菲律賓觀光部台灣分處就位在台北市內湖區洲子街，而台灣民眾上網就可查到菲律賓的官方網站「Love the Philippines」（philippinetourism.com.tw）與臉書粉專「菲律賓Fun鬆玩」與，粉專名稱「菲律賓Fun鬆玩」還使用了國人喜愛的諧音梗。

除此之外，多部好萊塢電影取景地點就在菲律賓，例如《復仇者聯盟3：無限之戰》中薩諾斯的農舍就取景自菲律賓的世界遺產「巴拿威梯田（Banaue Rice Terraces）」，另《神鬼認證4》整部電影有四分之一都是在馬尼拉拍攝，菲律賓特有的小巴士「吉普尼」也成為電影背景。

菲律賓政府成立「菲律賓電影發展委員會」 （FIDC）推出電影資助計畫「在我們的島嶼上講述你的故事」，提供電影拍攝工作者最高25%現金回饋，目前第二輪申請已停止受理，最新輪次尚未公告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法