竹縣抽查41件中秋應景商品 統統符合規定

秋節將至，新竹縣抽查41件應景商品，統統符合食安規定。（取自竹縣府官網）

2025/09/21 11:31

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府衛生局日前啟動中秋複合式專案稽查，針對中秋應景食品製造業、販售業及餐飲業執行稽查和抽驗，總共稽查抽驗41件商品，包含烤肉生鮮肉品、醬料、糕餅零食以及餡料，檢驗結果均符合規定，相關資訊已公開在衛生局網站（https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=835&s=107775）。

縣府衛生局長殷東成說，這次針對中秋應景食品製造業、販售業以及餐飲業執行稽查和抽驗，總抽驗件數41件，包含烤肉常見的松阪豬、骰子牛、火鍋肉片、魚排、烤肉醬、泡菜等，還有黃金流沙酥、綠豆椪、核桃糕等各式糕餅與餡料。檢驗項目則有：防腐劑、衛生標準、動物用藥、農藥殘留、環氧乙烷、重金屬、非法添加物等，檢驗結果都符合規定。

請繼續往下閱讀...

民眾在秋節常吃月餅、蛋黃酥、柚子等應景食品，糕餅類多是高油、高糖、高鹽且高熱量食物，建議節制適量享用外，柚子因含「呋喃香豆素（furanocoumarin）」跟某些藥物併用，可能增加藥物不良反應風險發生的機率。

像是某些降血壓藥、降血脂藥、抗心律不整藥、免疫抑制劑、鎮靜安眠以及抗癲癇類藥物等，建議正在服用相關藥物的人可諮詢醫師、藥師確認是否有藥物交互作用的風險，服藥期間若有不尋常的症狀就應立即就醫。

新竹縣最近抽查41件中秋應景商品，檢驗結果統統符合食安規定。（取自竹縣府官網）

中秋節快到了，新竹縣日前抽查41件應景食品和商品，檢驗結果統統符合規定。（取自竹縣府官網）

柚子的成分特別，新竹縣政府衛生局提醒，跟某些藥物併用，可能增加藥物不良反應的風險，慢性病患享用時要謹慎。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法