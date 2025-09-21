為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙颱風來襲 高雄完成防颱防汛整備作業

    因應樺加沙颱風，高市工務局進行圍籬加固。（記者葛祐豪翻攝）

    因應樺加沙颱風，高市工務局進行圍籬加固。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/09/21 11:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央氣象署今（21日）上午8點半針對颱風樺加沙，發布海上颱風警報，最快傍晚發布陸警，預估週一晚間至週二白天距離台灣最近；市府已完成防颱防汛整備作業，全力降低災害風險。

    高市府今天上午指出，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅。受颱風外圍環流影響，今天（21日）上午至22日晚上，茂林區、桃源區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

    高市工務局新工處表示，因應樺加沙颱風來襲可能帶來強風豪雨，已全面完成防颱與防汛整備，針對建築工地、道路與橋梁工程加強檢點。

    新工處表示，該處在建所有建築工地，已於颱風前完成安全檢查，包含鷹架、圍籬及臨時設施加固，易飛散建材則已加蓋帆布，或移置安全處所；基坑及地下室抽水機也都完成測試，確保遇豪雨可立即啟動抽排，避免積水影響工地及周邊社區。

    在道路與橋梁工地方面，新工處已加強施工便道與交通維持設施，確保引導標誌、護欄不因強風鬆脫，並全面檢查臨時鋼構與施工平台固定狀況；另針對施工便橋與周邊排水系統完成清疏，並設置監測人員於颱風期間持續巡查，即時通報狀況。

    新工處也要求各在建工程承包廠商，落實大型機具固定與材料防護，並成立防颱應變小組，啟動24小時待命機制。

    工務局呼籲民眾，颱風期間盡量避免外出，如發現道路坍塌、積水或其他施工相關異常，可撥打1999專線通報，市府將立即派員處置。

    因應颱風來襲，高市府另針對施工便橋與周邊排水系統完成清疏。（圖由工務局提供）

    因應颱風來襲，高市府另針對施工便橋與周邊排水系統完成清疏。（圖由工務局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播