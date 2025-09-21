樺加沙颱風來襲 高雄完成防颱防汛整備作業

因應樺加沙颱風，高市工務局進行圍籬加固。（記者葛祐豪翻攝）

2025/09/21 11:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央氣象署今（21日）上午8點半針對颱風樺加沙，發布海上颱風警報，最快傍晚發布陸警，預估週一晚間至週二白天距離台灣最近；市府已完成防颱防汛整備作業，全力降低災害風險。

高市府今天上午指出，颱風中心目前在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北西轉西進行，對台灣東南部海面及巴士海峽將構成威脅。受颱風外圍環流影響，今天（21日）上午至22日晚上，茂林區、桃源區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

請繼續往下閱讀...

高市工務局新工處表示，因應樺加沙颱風來襲可能帶來強風豪雨，已全面完成防颱與防汛整備，針對建築工地、道路與橋梁工程加強檢點。

新工處表示，該處在建所有建築工地，已於颱風前完成安全檢查，包含鷹架、圍籬及臨時設施加固，易飛散建材則已加蓋帆布，或移置安全處所；基坑及地下室抽水機也都完成測試，確保遇豪雨可立即啟動抽排，避免積水影響工地及周邊社區。

在道路與橋梁工地方面，新工處已加強施工便道與交通維持設施，確保引導標誌、護欄不因強風鬆脫，並全面檢查臨時鋼構與施工平台固定狀況；另針對施工便橋與周邊排水系統完成清疏，並設置監測人員於颱風期間持續巡查，即時通報狀況。

新工處也要求各在建工程承包廠商，落實大型機具固定與材料防護，並成立防颱應變小組，啟動24小時待命機制。

工務局呼籲民眾，颱風期間盡量避免外出，如發現道路坍塌、積水或其他施工相關異常，可撥打1999專線通報，市府將立即派員處置。

因應颱風來襲，高市府另針對施工便橋與周邊排水系統完成清疏。（圖由工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法