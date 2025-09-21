蔡喬宇以廚藝征服國際賽場 勇追航海夢

蔡喬宇認為美食療癒人心，將選擇上船工作。（記者洪臣宏攝）

2025/09/21 11:27

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄餐旅大學畢業生蔡喬宇，今年在有「廚藝亞運會」美譽的國際賽拿下銀牌，不過他卻選擇了上船遊歷四海，在學期間就考取國際船員證。他說，美食可以療癒人心，船上的環境比較苦悶，如果能吃到好吃的食物，就會有比較好的海上生活。

高餐大今年派出師生組團參加新加坡FHA國際廚藝挑戰賽，該賽事有14國、上千名選手參賽，高餐大團隊大有斬獲，其中餐飲廚藝科蔡喬宇在老師屠國城的指導下，以經典的法式鴨胸搭配無花果，塞入由李子為主題的內餡，並與雙色夾層雞肉作為雙味肉類的呈現，佐以紅酒醬與松露白酒奶醬，佐墨西哥風味的輕辣玉米酥，搭配馬鈴薯泥與季節時蔬，多元風味獲評審青睞，拿下現場熱烹-肉類/家禽銀牌。

在這場世界廚師聯合會認證的A級國際賽事拿下大獎，也有到米其林餐廳實習經驗，蔡喬宇畢業後不改初衷，沒有選擇到知名大餐廳工作，未來將上船工作。他目前待役中，先開起烤魚外帶專賣店，他說，想學習成本管控、營運、行銷等經驗，為未來夢想做好準備。

蔡喬宇在學時就參加了船員乙級訓練課程，並考取新加坡認證的國際船員證，他表示，具有水手證的廚師不多，希望未來能上商船或貨船，也曾跟海巡署接觸，期能為船員們烹飪，讓他們海上生活能更開心。

