    樺加沙颱風發布海警 玉山國家公園禁止入園

    樺加沙颱風發布海警 玉山國家公園禁止人園活動。（資料照）

    2025/09/21 11:14

    〔記者張協昇／南投報導〕樺加沙颱風來勢洶洶，可能增強為強烈颱風，中央氣象署已發布海上颱風警報，玉山國家公園管理處（簡稱玉處）公告自今（21）日上午8時30分起全面禁止入園活動，原已核發的入園許可證失效，颱風警報解除後，將視災害復原情形，另行公告恢復入園活動日期，呼籲民眾勿違反規定強行進入園區。

    樺加沙海上颱風警報已發布，目前強度已達中颱上限，預估最快今天下午增強為強烈颱風，暴風半徑也會擴大，明晚起到週二對台影響最大，台東、屏東、高雄等南部縣市將被暴風圈掃過，外圍環流將為部分縣市山區帶來豪雨或豪大雨，民眾不可掉以輕心。

    玉管處表示，由於氣象署已發布樺加沙颱風海警，該處也依據國家公園法第19條、災害防救法規定，自今天上午8時30分起，全面禁止入園活動，公告禁止入園期間，原已核發的入園許可證失效，欲再進入園區時須重新申請，呼籲民眾勿在公告禁止入園期間強行入園，甚至從事登山等活動，以確保自身安全。

    樺加沙颱風發布海警 ， 玉管處已在園區入口管制，並公告禁止入園。（玉管處提供）

