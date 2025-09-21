921國家防災日 北市「防災小祕笈」小學生也看得懂

臨時手作簡易洗手瓶；示意圖。（記者董冠怡攝）

2025/09/21 11:29

〔記者董冠怡／台北報導〕九二一國家防災日，台北市教育局今表示，今年針對國小高年級生設計「防災避難小祕笈」，內容涵蓋地震、颱風、水災、土石流、火災、閃電雷擊與瓦斯外洩七大常見災害應變，以及準備寶特瓶、手電筒、迴紋針等工具，動手製作簡易水瓶燈、洗手瓶，還可使用防災巾包紮、固定傷口，從日常生活中培養自救與互助能力；教材可至「台北市防災教育資訊網」下載。

這份教材用清楚易懂的方式，講述了災害成因和常見災害的交互作用，例如颱風、地震來襲都有可能損害瓦斯管線，外洩時吸入過多瓦斯恐窒息，遇到火花可能爆炸引發火災，需要動腦思考的小問題大哉問、圖卡說明避難密技跟注意事項、避難包必備物品，有備無患。

還有適合親子互動的避難道具實作，像是以手電筒、寶特瓶裝水製作水瓶燈，停電時便可派上用場；家人輔助下，使用圖釘或迴紋針等尖銳物於寶特瓶上戳洞，裝水後透過鬆緊瓶蓋控制水流噴出，缺水或停水時很好用，不用時將水平橫放即可。記者實測直接用迴紋針戳洞，戳老半天都戳不進去，中途用剪刀「偷吃步」輕劃一下才成功。

此外，當手部受傷時，可將防災巾或三角巾，摺疊成細長條狀，也可在緊急時固定受傷部位，使用教學可至YouTube頻道「臺北市防災教育輔導團」觀看「防災巾正式版」影片（https://www.youtube.com/watch?v=Kb1w-nzDqc8）。

教育局補充，市轄各級學校已將防災教育納入年度計畫，並補助經費鼓勵師生參訪防災場館，今年提出「防災避難小祕笈」、「多功能防災巾」，結合入班示範教學推廣，十月前規劃辦理卅場次，申請班級可另獲防災小獎品。

防災避難小祕笈有教簡易水瓶燈、洗手瓶。（圖取自防災教材）

學生進行防災巾簡易手掌包紮操作。（教育局提供）

