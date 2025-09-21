為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    到台中「營林所台中出張所宿泊所」 古蹟日體驗原木之美

    台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」。（記者歐素美攝）

    台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」。（記者歐素美攝）

    2025/09/21 11:07

    〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署配合古蹟日，今天在市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」舉辦活動，讓民眾免費體驗參觀古蹟的原木之美，也可聞到原木香，另有精油手作和文化講座，民眾在古蹟內享受片刻心靈寧靜與自在。

    林保署台中分署為推廣林業文化資產活化與歷史場域再認識，今天委由逢甲大學中文系執行相關活動，結合文化講座、精油手作、文學分享與漢字集章，以歷史空間為主體、以林業與文學為脈絡，帶領民眾走入時間的層疊中，重新發現屬於地方的文化根脈。

    其中，包括「八仙山藝文旅行文化徑」、「森林文學與貯木池的生活故事」及「陳千武與笠詩社的文學之旅」等講座，透過講者的深入導讀，引領參與者理解台灣林業發展與地方文學創作之間的密切關係；另有「漢字文化集章活動」，則具互動性與趣味性。

    台中分署表示，位於台中市豐原區的「營林所台中出張所宿泊所」，為日治時期重要的林場公務活動空間，見證台灣八仙山林場事業發展的重要歷程，這次活動彰顯古蹟保存成果，更藉由系列主題講座與體驗活動，活化空間價值，提升大眾對林業歷史建築及林業文化的關注與理解。

    今天的活動分為上午10時到中午12時及下午2時至4時兩個時段辦理，民眾勿需事前報名，只需於現場報到即可參加。

    台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」內部陳設。（記者歐素美攝）

    台中市市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」內部陳設。（記者歐素美攝）

    林業及自然保育署台中分署配合古蹟日，今天在市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」舉辦活動。（記者歐素美攝）

    林業及自然保育署台中分署配合古蹟日，今天在市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」舉辦活動。（記者歐素美攝）

    林業保育署台中分署以歷史空間為主體、以林業與文學為脈絡，帶領民眾走入時間的層疊中，重新發現屬於地方的文化根脈。（記者歐素美攝）

    林業保育署台中分署以歷史空間為主體、以林業與文學為脈絡，帶領民眾走入時間的層疊中，重新發現屬於地方的文化根脈。（記者歐素美攝）

    圖
    圖
