「竹北好市」秋日版9月末起2週末、雙連假登場

「竹北好市」秋日版市集活動，將從本週末起，利用連續2個雙連假在竹北水圳公園登場。（竹北市公所提供）

2025/09/21 10:41

〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接秋天，新竹縣竹北市公所將於本週末（27、28日）以及10月5、6日結合咖啡、花藝、市集與音樂，雙連假在竹北水圳公園推出「竹北好市」秋日市集。活動的4天內天天有集點兌換活動，現場消費滿百就可得1點，集滿現場5個攤點數，就有機會獲得限量「竹北好市專屬摺疊野餐桌」，消費滿150元則獲1張能換3本書的漂書券；在咖啡攤消費則能獲送完為止的霜淇淋券。

竹北市長鄭朝方說，前述集點活動在服務台就可領到野餐木桌、或Q版清潔車的2版集點卡，每人限領1張。本週末的限量加碼驚喜就是集滿2點，就可兌換每天限量100台的「Q版竹北市清潔車」。10月6日晚的「贈人花綠手留餘香」活動則歡迎民眾人手1株，把現場花藝布置帶回家。

鄭朝方說，這次「竹北好市」的主題，週六（27日）先由市立圖書館推出「漂書天」，民眾如前述靠消費就可換書。下週日（28日）是「清潔隊員日」，設有小小清潔英雄體驗，並有原型清潔車、跟如同變形金剛般的新型水車同台亮相。

10月5日和6日適逢中秋，以「花神咖啡廳」為題，邀請6家特色咖啡品牌與攤車到場，涵蓋手沖、義式、烘焙等多元風格。

4天的市集至少有50攤，匯集「竹北好市」、「好識集」2大品牌，舞台區除有大提琴家張正傑聯手朱陸豪、咕嘰樂團、子午線二重奏、小提琴家閔傑煜等接力演出；「圓夢舞台」則優先開放給竹北市愛好鋼琴演奏的市民們也能登台一圓表演夢。

