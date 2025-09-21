為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「竹北好市」秋日版9月末起2週末、雙連假登場

    「竹北好市」秋日版市集活動，將從本週末起，利用連續2個雙連假在竹北水圳公園登場。（竹北市公所提供）

    「竹北好市」秋日版市集活動，將從本週末起，利用連續2個雙連假在竹北水圳公園登場。（竹北市公所提供）

    2025/09/21 10:41

    〔記者黃美珠／新竹報導〕迎接秋天，新竹縣竹北市公所將於本週末（27、28日）以及10月5、6日結合咖啡、花藝、市集與音樂，雙連假在竹北水圳公園推出「竹北好市」秋日市集。活動的4天內天天有集點兌換活動，現場消費滿百就可得1點，集滿現場5個攤點數，就有機會獲得限量「竹北好市專屬摺疊野餐桌」，消費滿150元則獲1張能換3本書的漂書券；在咖啡攤消費則能獲送完為止的霜淇淋券。

    竹北市長鄭朝方說，前述集點活動在服務台就可領到野餐木桌、或Q版清潔車的2版集點卡，每人限領1張。本週末的限量加碼驚喜就是集滿2點，就可兌換每天限量100台的「Q版竹北市清潔車」。10月6日晚的「贈人花綠手留餘香」活動則歡迎民眾人手1株，把現場花藝布置帶回家。

    鄭朝方說，這次「竹北好市」的主題，週六（27日）先由市立圖書館推出「漂書天」，民眾如前述靠消費就可換書。下週日（28日）是「清潔隊員日」，設有小小清潔英雄體驗，並有原型清潔車、跟如同變形金剛般的新型水車同台亮相。

    10月5日和6日適逢中秋，以「花神咖啡廳」為題，邀請6家特色咖啡品牌與攤車到場，涵蓋手沖、義式、烘焙等多元風格。

    4天的市集至少有50攤，匯集「竹北好市」、「好識集」2大品牌，舞台區除有大提琴家張正傑聯手朱陸豪、咕嘰樂團、子午線二重奏、小提琴家閔傑煜等接力演出；「圓夢舞台」則優先開放給竹北市愛好鋼琴演奏的市民們也能登台一圓表演夢。

    「竹北好市」秋日版市集活動，將從本週末起，利用連續2個雙連假在竹北水圳公園登場。（竹北市公所提供）

    「竹北好市」秋日版市集活動，將從本週末起，利用連續2個雙連假在竹北水圳公園登場。（竹北市公所提供）

    「竹北好市」秋日版市集活動，將從本週末起，利用連續2個雙連假登場。（竹北市公所提供）

    「竹北好市」秋日版市集活動，將從本週末起，利用連續2個雙連假登場。（竹北市公所提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播