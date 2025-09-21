林口洗車場人行道不平絆倒小孩 公所函請業者限期改善

新北市林口區文化北路一段上的一間自助洗車出入口凹凸不平，有民眾小孩絆倒受傷。（取自臉書「林口大家庭LinKou-Family」）

2025/09/21 11:26

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市林口區文化北路一段上的1間自助洗車出入口，人行道凹凸不平，民眾反映有小孩因此絆倒受傷，該地點對面就是南勢國中，經新北市議員李宇翔與蔡淑君通報林口區公所，公所回覆該處為洗車場業者出入口的斜坡道，公所將函請洗車場業者限期改善。

李宇翔表示，家長昨晚反映帶小孩經過該洗車廠路口，小孩子被地面不平的人行道絆倒，李宇翔說，這顯然是因為車輛長期進出，所以將路面壓得凹凸不平，因此他馬上通報林口區公所，工務課今早回覆，該業者有合法申請斜坡道，該斜坡道由洗車業者維護管理，公所將函請洗車場業者限期改善。

請繼續往下閱讀...

李宇翔說，在林口區的人行道中，文化北路段的人行道相對沒這麼友善，之前他也跟新北市政府反映多次，但市府說要待工一工業區開發時，一併處理文化北路的人行道，他呼籲文化北路段人行道應盡速加快改善，對行人較安全。

李宇翔提醒，該家長若有小孩就診相關診斷證明，可透過業者公共意外相關保險保險求償。

蔡淑君表示，該洗車場地點就位在南勢國中對面，屬學區路段，行的安全相當重要，因此獲悉民眾狀況後就反映公所，業者應盡速修繕。

林口區長鄭淑敏表示，議員李宇翔、蔡淑君反映的狀況處，屬洗車業者的退縮空間，業者有養護義務，公所將函請洗車場業者限期改善。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法