為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    林口洗車場人行道不平絆倒小孩 公所函請業者限期改善

    新北市林口區文化北路一段上的一間自助洗車出入口凹凸不平，有民眾小孩絆倒受傷。（取自臉書「林口大家庭LinKou-Family」）

    新北市林口區文化北路一段上的一間自助洗車出入口凹凸不平，有民眾小孩絆倒受傷。（取自臉書「林口大家庭LinKou-Family」）

    2025/09/21 11:26

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市林口區文化北路一段上的1間自助洗車出入口，人行道凹凸不平，民眾反映有小孩因此絆倒受傷，該地點對面就是南勢國中，經新北市議員李宇翔與蔡淑君通報林口區公所，公所回覆該處為洗車場業者出入口的斜坡道，公所將函請洗車場業者限期改善。

    李宇翔表示，家長昨晚反映帶小孩經過該洗車廠路口，小孩子被地面不平的人行道絆倒，李宇翔說，這顯然是因為車輛長期進出，所以將路面壓得凹凸不平，因此他馬上通報林口區公所，工務課今早回覆，該業者有合法申請斜坡道，該斜坡道由洗車業者維護管理，公所將函請洗車場業者限期改善。

    李宇翔說，在林口區的人行道中，文化北路段的人行道相對沒這麼友善，之前他也跟新北市政府反映多次，但市府說要待工一工業區開發時，一併處理文化北路的人行道，他呼籲文化北路段人行道應盡速加快改善，對行人較安全。

    李宇翔提醒，該家長若有小孩就診相關診斷證明，可透過業者公共意外相關保險保險求償。

    蔡淑君表示，該洗車場地點就位在南勢國中對面，屬學區路段，行的安全相當重要，因此獲悉民眾狀況後就反映公所，業者應盡速修繕。

    林口區長鄭淑敏表示，議員李宇翔、蔡淑君反映的狀況處，屬洗車業者的退縮空間，業者有養護義務，公所將函請洗車場業者限期改善。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播