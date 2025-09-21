為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中大安溫寮漁港浮動碼頭席位不足 漁民盼增加席位及開放公共用電

    漁民反映大安區溫寮漁港浮動碼頭為候潮時臨時停靠，卻長期遭少數漁民佔用。（漁民提供）

    漁民反映大安區溫寮漁港浮動碼頭為候潮時臨時停靠，卻長期遭少數漁民佔用。（漁民提供）攝）

    2025/09/21 10:17

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大安區溫寮漁港浮動碼頭席位不足，部分漁民控訴浮動碼頭是供漁船候潮時臨時停靠，卻遭少數漁民長期佔用，並表示漁船膠筏整建需用電，盼台中市海岸資源漁業發展所，基於使用者付費原則，訂定相關辦法，開放漁民使用；岸資所長林弘敏表示，若真的大部份漁民都有需求，將研議辦理，並找河川主管機關協調研議增設浮碼頭席位。

    台中市海岸資源漁業發展所在大安區溫寮漁港設置整網場、 起重架、浮動碼頭等設施，但有漁民反映漁船膠筏等需用電，卻無電可用，大安漁民發展協會表示，希望岸資所基於使用者付費原則訂定相關辦法，開放漁民使用公用電源。

    另有漁民反映，溫寮港浮動碼頭席位有限，岸資所公告浮動碼頭僅「供漁船候潮時臨時停靠」，卻長期遭部分漁民佔用，不合理；大安漁民發展協會表示，漁民早期用抽籤方式，將漁船停在浮動碼頭，因浮動碼頭僅約4個席位，嚴重不足，盼能增設浮動碼頭席位。

    在地議員楊啓邦表示，因五甲漁港淤積，部分漁民希望將船隻停靠到溫寮漁港，致溫寮漁港浮動碼頭席位不足，這是資源分配問題，市府應設法解決，議員施志昌則建議，公共用電可基於使用者付費原則，訂定相關辦法，開放漁民使用。

    岸資所長林弘敏表示，部分漁民雇用廠商整建漁船卻破壞公共用電的開關箱，強調廠商要修理漁船應自備電源，若多數漁民真的有用電需求，可依使用者付費原則，研議訂定相關辦法，開放漁民使用公共電源；至於增設浮動碼頭席位，若漁民長期佔用，可檢舉，因溫寮漁港就設在溫寮溪河道上，若多數漁民真的有停靠的需求，將邀集主管機關水利局等協調研議是否可增設席位。

    漁民反映大安區溫寮漁港浮動碼頭席位不足。（漁民提供）

    漁民反映大安區溫寮漁港浮動碼頭席位不足。（漁民提供）

