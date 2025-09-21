苗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」引人潮 網友PO文明年停辦引熱議

苗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」引來人潮，有網友在臉書PO文建議明年停辦引熱議。（民眾提供）

2025/09/21 10:10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」昨晚開張，有400攤商吃喝玩樂都有，吸引大批民眾前往，設攤路段人聲鼎沸、萬頭攢動，吸引逾4萬人次、燈火通明，宛如不夜城。但此夜市也被部分住戶抱怨影響出入，有民眾在臉書社群發文「明年停止擴大舉辦鬼門關大夜市麻煩你+1，讓大數據供主政者參考」，有民眾認為已成為苑裡鎮的特色，不僅力求續辦，還要擴大舉辦，也有網友要求停辦，引發網友熱議。

苑裡「鬼門關夜市」於每年農曆7月29日舉辦，行之有年，緣起於苑裡市場攤商於農曆7月忙於服務民眾普度所需，無暇於中元節當天祭拜好兄弟，只能趁鬼門關前生意告一段落，才得以辦理普度，邀來歌舞表演。隨著市場普度越辦越熱鬧，人潮進而吸引攤商前往擺攤，近年來，愈辦愈盛大。

有網友在臉書「苑裡串起來」等社群PO明年停止擴大舉辦鬼門關夜市，要求提供意見，供主政者參考。引發網友熱議。有網友說：「一年才一次-幹嘛不辦.可以带來苑裡繁榮讓大家認識我們苑裡小鎮也有好多地方可以玩」、「苑裡一年一次盛大活動，鬼門關夜市也是苑裡的象徵，支持擴大續辦！反對不要去就好了」、「已經近60年了，怎麼，那麼無聊還問這些，這是苑裡鎮的特色，留給下一代做留念，地方單位好好規劃」。

也有網友表達「不反對也不贊同 但這種亂象真是夠了 直接擋大樓出入口」、「利益那麼大，就算反對的人再多，怎可能停辦」、「人太多了，逛起來也不舒服，而且真的要考慮萬一有意外發生時，人潮要如何疏散。」

苑裡鎮公所則重申，鬼門關夜市是一年一度由來已久之重要民俗活動，多年來皆由民間自發性籌辦，公所僅負責審查「路權」申請是否合規，並未介入活動規劃、招商或攤位費用收取。

苗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」，越辦越盛大，從空拍畫面可看到人潮攢動。（民眾提供）

