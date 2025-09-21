為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」引人潮 網友PO文明年停辦引熱議

    苗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」引來人潮，有網友在臉書PO文建議明年停辦引熱議。（民眾提供）

    苗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」引來人潮，有網友在臉書PO文建議明年停辦引熱議。（民眾提供）

    2025/09/21 10:10

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」昨晚開張，有400攤商吃喝玩樂都有，吸引大批民眾前往，設攤路段人聲鼎沸、萬頭攢動，吸引逾4萬人次、燈火通明，宛如不夜城。但此夜市也被部分住戶抱怨影響出入，有民眾在臉書社群發文「明年停止擴大舉辦鬼門關大夜市麻煩你+1，讓大數據供主政者參考」，有民眾認為已成為苑裡鎮的特色，不僅力求續辦，還要擴大舉辦，也有網友要求停辦，引發網友熱議。

    苑裡「鬼門關夜市」於每年農曆7月29日舉辦，行之有年，緣起於苑裡市場攤商於農曆7月忙於服務民眾普度所需，無暇於中元節當天祭拜好兄弟，只能趁鬼門關前生意告一段落，才得以辦理普度，邀來歌舞表演。隨著市場普度越辦越熱鬧，人潮進而吸引攤商前往擺攤，近年來，愈辦愈盛大。

    有網友在臉書「苑裡串起來」等社群PO明年停止擴大舉辦鬼門關夜市，要求提供意見，供主政者參考。引發網友熱議。有網友說：「一年才一次-幹嘛不辦.可以带來苑裡繁榮讓大家認識我們苑裡小鎮也有好多地方可以玩」、「苑裡一年一次盛大活動，鬼門關夜市也是苑裡的象徵，支持擴大續辦！反對不要去就好了」、「已經近60年了，怎麼，那麼無聊還問這些，這是苑裡鎮的特色，留給下一代做留念，地方單位好好規劃」。

    也有網友表達「不反對也不贊同 但這種亂象真是夠了 直接擋大樓出入口」、「利益那麼大，就算反對的人再多，怎可能停辦」、「人太多了，逛起來也不舒服，而且真的要考慮萬一有意外發生時，人潮要如何疏散。」

    苑裡鎮公所則重申，鬼門關夜市是一年一度由來已久之重要民俗活動，多年來皆由民間自發性籌辦，公所僅負責審查「路權」申請是否合規，並未介入活動規劃、招商或攤位費用收取。

    苗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」，越辦越盛大，從空拍畫面可看到人潮攢動。（民眾提供）

    苗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」，越辦越盛大，從空拍畫面可看到人潮攢動。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播