樺加沙颱風》交通異動、景點關閉一次看（不斷更新）

樺加沙颱風來勢洶洶，今日上午已發布海上警報。（資料照）

2025/09/21 10:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風來襲，今（21）日已發布海上颱風警報，預計最快今傍晚轉為強颱。本報為讀者整理全台各地交通停航異動及景點關閉等資訊。

●交通異動

《樺加沙颱風進逼 林鐵公布列車停駛資訊》阿里山林鐵及文化資產管理處9月21日公布，22日上午10點嘉義往阿里山5車次預警性停駛，9月23日、24日全線停駛。

《樺加沙颱風影響 台東離島船班21日下午至23日全部取消》綠島船班公告9月21日下午13:30過後、22日及23日兩天，台東往返綠島船班全部取消。蘭嶼船班方面，21日下午到23日，台東及後壁湖往返蘭嶼來回船班全部取消。

●景點

《樺加沙颱風逼近 雙流、墾丁及山區等步道22日起預警性休園》林業保育署屏東分署轄內森林遊樂區及自然步道自22日8時起預警性休園，開放日期另行公告，若提前發布陸上颱風警報，警戒區域則配合立即休園。

《太平山森林遊樂區9/21下午5點起預警性休園》林業及自然保育署宜蘭分署20日晚間宣布，受樺加沙颱風影響，考量聯外道路恐因山區豪大雨導致崩塌斷路，太平山國家森林遊樂區21日下午5點起將預警性休園。

《林保署台東分署轄管森林育樂場域、林道 9/22上午08時起封閉》林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道，22日上午08時起預警性封閉，開放日期另行公告。

《樺加沙逼近 雪霸國家公園預警性休園、九九山莊暫停住宿》雪霸國家公園管理處自21日上午8點30分起實施預警性休園與入園管制措施；林業及自然保育署新竹分署所轄的九九山莊，配合雪霸國家公園管理處禁止進入生態保護區公告，同步暫停山莊住宿。

