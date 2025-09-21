樺加沙逼近！ 花蓮公所加強防汛整備

樺加沙颱風接近台灣，花蓮市公所日前就針對低窪地區的排水系統加強巡視及預防性清溝作業，提前清除淤泥與雜草，確保排水系統順暢。（圖由花蓮市公所提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕樺加沙颱風接近台灣，估週一晚間到週二影響台灣最劇烈，中央氣象署今天（21日）上午8點30分發布海上颱風警報，花蓮市公所日前就針對低窪地區的排水系統加強巡視及預防性清溝作業，提前清除淤泥與雜草，確保排水系統順暢，降低積淹水風險，呼籲民眾提前做好防颱準備。

花蓮市公所指出，雖然颱風的路徑不會直接侵襲台灣，但其外圍環流仍可能會為迎風面地區帶來降雨，市公所因此加強各項防汛準備。市公所每年3至5月均排定例行性清溝專案，只是市區有些路段因砂石車出入，砂石掉落路面經累積後常常造成路邊側溝淤積，清潔隊因此會不定期派員清淤，以免阻礙水流順暢。

市長魏嘉彥說，公所除定期執行路樹修剪與排水溝清理，每週也都會針對抽水站機組執行運轉整備工作，抽水站包括取水道、滯洪池及出海口等也都定期派員清淤，增加滯洪池容積，以提升排水效能。也呼籲，防颱不能只靠政府，市民朋友也要加強自我檢視與準備，像是不要將盆栽放在排水溝蓋上，並保持屋頂、陽台排水孔暢通，避免落葉或垃圾堵塞造成積水。

