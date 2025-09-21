為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹縣低收入戶長者配助聽器 單耳最多可獲5500元補助

    新竹縣政府認為聽力狀況不佳會影響老人的社交參與度，跟失智失能相關，所以鎖定低收入戶長者辦理助聽器補助。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府認為聽力狀況不佳會影響老人的社交參與度，跟失智失能相關，所以鎖定低收入戶長者辦理助聽器補助。（記者黃美珠攝）

    2025/09/21 10:02

    〔記者黃美珠／新竹報導〕改善因為聽力問題引發的安全等各項問題，新竹縣政府鎖定低收入戶鄉親開辦「低收入戶長者配戴助聽器補助計畫」，提供單耳最多5500元補助的福利，以此增加這些長輩的社會參與度，間接減緩失智失能等，有需要且符合資格者，即日起就可向縣府社會處老人及身障福利科申請。

    縣府社會處長陳欣怡說，人們因聽力退化而無法跟人有效溝通時，很容易造成資訊不一致，引發孤單與憂鬱，從中也拉升了失智的風險。

    到今年8月底，縣內老年人口有8萬8582人，占總人口比率14.84%，他們關心聽力退化嚴重的長者生活健康，特別是低收入戶的家庭長輩，只要經健保合約醫療院所診斷，確定聽力損失範圍在45分貝到110分貝之間，領有身心障礙證明第2類（聽覺機能障礙）就可申請補助。

    陳欣怡說，申請人要先檢附相關資料附上「資格申請表」，經社會處審查通過且核定，再去買助聽器並申請補助。助聽器買後3個月內辦理核銷，經該處審查通過就會撥款補助。

    不過她也強調，想要獲得前述補助款，所買的助聽器須附廠商出具的保固書影本或保固切結書正本，具有衛福部食藥署的醫療器材許可證才行。且配戴滿1個月到3個月內，應到廠商、醫院或新竹縣輔具資源中心，由符合資格的聽力師進行效益驗證，並開立「25號輔具評估報告書」作為品質佐證，才能獲得核撥補助。#

