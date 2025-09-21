為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「看不見的國家」紀錄片 彰化市免費播放地點曝光

    《看不見的國家》，將於9月22日在彰化市公所旁的生活藝文館免費播映。（彰化市公所提供）

    《看不見的國家》，將於9月22日在彰化市公所旁的生活藝文館免費播映。（彰化市公所提供）

    2025/09/21 10:26

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市身為彰化縣第一大城，在台灣戲院熄燈號之後就成為「無電影院」的城市，要看電影都只能到外地。而今年創造話題的紀錄片《看不見的國家》，將於9月22日在彰化市公所旁的生活藝文館免費播映，成為2025台灣國際人權電影節聚落串聯放映的首場城市！

    彰化市長林世賢表示，《看不見的國家》由美國導演葛靜文（Vanessa Hope）在2023年執導的紀錄片，葛靜文擁有美國芝加哥大學東亞研究博士學位，作品曾獲選柏林及坎城等國際影展。紀錄前總統蔡英文執政8年當中，台灣民主發展的艱辛歷程。

    林世賢強調，《看不見的國家》對所有台灣人而言，不只是一部紀錄片，更是所有生活在台灣的共同故事。尤其台灣長期面對中國的打壓，各政黨應該不分彼此，以國家利益為優先，共同守護台灣得來不易的民主成果。

    林世賢指出，除了播放紀錄片，映後也會安排他與明道大學前校長陳世雄共同與談，希望透過紀錄片以及與會者，讓民眾可以彼此對話，共同思考彰化與台灣的未來。

    《看不見的國家》將於9月22日晚間在彰化市公所旁的生活藝文館播放，6點半開始入場，6點50開始播放，8點20分進行與談，活動不必報名，完全免費，自由入座。

