資收場火警風險高 桃市府環保局年底前納入第2波管制對象

資收場堆放大量易燃物，一旦發生火警增加灌救困難，也影響周邊空氣品質，桃市府環保局預計年底前納管，圖為今年8月發生在平鎮區的資收場火警。（桃市府消防局提供）

2025/09/21 10:20

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕降低火災發生及致災風險，桃市府環保局已公告將運作9種爆裂物先驅化學物質場所納入管制，年底前將再公告第2批納管對象，鎖定資源回收場、再利用處理機構等，估計約有254家業者納管，這類場所經常堆放大量易燃物，屬火災高風險場所。

桃園市每年工業產值約4.7兆、工廠家數逾1萬2000家，火災類型及樣態相對其他縣市複雜，桃市府去年修正桃園市火災預防自治條例，將運作或儲存工廠危險品、公共危險品、爆裂物先驅化學物質及低溫冷凍倉儲等場所納入管制，環保局並於今年2月公告將運作9種爆裂物先驅化學物質場所列為第1批納管對象，包括硝酸銨、硝酸鈣、硝酸鈉、硝酸銨鈣、硝基甲烷、疊氮化鈉、過氯酸銨、過氯酸鈉、磷化鋁，業者須申報儲存危險化學物品、位置與總量，同時提報消防設施及防災改善方案，違者可罰5萬元以上10萬元以下罰鍰，持續違規得列優先拆除對象。

環保局表示，第1批納管場所公告至今，所列管的爆裂物先驅物質場所，目前都符合消防設施申報及防災改善方案；此外，經發局列管工廠危險品有213家不符防災改善方案，持續輔導改善中，消防局發現8家疑似違建地下工廠存放危險物品卻未提消防設施申報，其中有5家不符防災改善方案、3家持續改善中，若3個月後第2次限期改善未完成，將提報建管處列為優先拆除案件，而勞動局稽查有34家未使用防爆性能構造，如限期未改善將予以處分，冷凍倉儲設置火警探測器部分，新設13家已完成設置，既設場所32家輔導追蹤並限期改善中。

環保局表示，預計年底前再公告第2批管制對象，鎖定對象包括資源回收場（紙類及塑膠）、再利用機構（塑膠、橡膠、紙類及木材），以及公、民營廢棄物處理機構（易燃性、反應性或有害混合溶劑及潤滑油），此類場所通常大量堆置易燃性物質，初步估計納管業者約有254家。

根據消防局統計，桃園市歷年回收場火警發生件數，相較2020年、2021年皆為5件，2022年至2024年各僅1件，今年截至9月已有9起，發生數明顯升高，除了火警現場人員安全，也影響周遭空氣品質。

