在地資源融課程「夏日樂學」3.5萬孩子暑假學習不中斷

宜蘭縣內城國中小化育分校學生體驗割稻拾穗、挑擔稻，感受農夫辛勞。（教育部提供）

2025/09/21 09:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕偏鄉孩子暑假學習不中斷！教育部國教署推動國中小學校辦理「夏日樂學」，將在地文化與資源融入課程中，今年就有超過3.5萬人次學生參與。如台南官田國小將在地農作菱角結合國際交流；高雄大樹國小則以英文培養表達力，不只讓學習更有趣，也彌補偏鄉及弱勢學生夏季學習失落。

教育部指出，「夏日樂學」鼓勵學校以「暑期增能、做中學習」為宗旨，參考在地社區資源與學生需求規劃特色課程，讓學生在暑假期間體驗有別於學期中的學習方式。11年來，參加夏日樂學人數逐年成長，今年已有1371校1688班辦理，參與學生高達3萬5800人次，迄今累計21萬5000人次受惠。

連續3年與台灣科技大學USR計畫合作辦理夏日樂學的高雄市大樹國小，由國際志工Project Let's Go! （PLG）團隊以沉浸式學習模式，引導學生在自然情境中開口說英語；並設計遊戲式及任務導向式的學習任務挑戰，將課程轉化為「瑪利歐的冒險旅程」，考驗學生的創意表達、跨文化理解及團隊溝通和自主學習能力。

連續7年辦理夏日樂學的台南市官田國小，除了將在地特色資源融入校本課程內容，也與美國及日本學校交流食農教育，期待家鄉文化在地生根之餘，也能走向國際。今年該校以「官田小菱營業中」為主題，規劃實作與跨域課程，帶著學生們走出教室，深入認識在地菱角文化與友善農耕精神。

另宜蘭縣內城國中小化育分校的夏日樂學課程則結合校本特色課程，以本土語沉浸式教學，帶領學生親近土地，體驗割稻拾穗、挑擔稻，真實感受家鄉的美好，進而推動在地文化向下扎根。

教育部表示，今年參與計畫的1萬116份師生問卷回饋中，近9成學生表示很喜歡夏日樂學，認為課程內容有趣，又能學習到新的知識，並表示來年還想再參加；老師們也肯定夏日樂學能彌補偏鄉及弱勢學生夏季學習失落；更鼓勵了學校結合在地資源，研發校本課程，找到學校的教學亮點，讓更多學生在優質的校園中快樂學習。

高雄市大樹國小學生創作自製拍立得作品。（教育部提供）

台南市官田國小學生實作從土地到餐桌創意甜點菱角銅鑼燒。（教育部提供）

