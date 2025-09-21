馬公市環保暨社區活動 千人齊聚同樂

馬公市環保暨社區活動，16支隊伍、600人參加。（記者劉禹慶攝）

2025/09/21 09:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所今（21）日在國立澎湖科技大學體育館舉辦「環境保護宣導暨活力社區活動」，融合環保教育與趣味競賽，由市長黃健忠、市代會主席歐銀花主持，吸引超過600位社區民眾踴躍參與。澎湖縣長陳光復、議員蘇陳綉色、呂黃春金、代表吳仁祥、黃旭輝、洪清騰、社會處長周柏雅、前馬公市長葉竹林等人到場共襄盛舉。

此次活動安排「變臉魔方（桌遊）」、「地板冰壺」及「皮筋傳情」3項比賽，透過益智與體能結合的趣味形式，增進彼此交流。今年共有16個社區及馬公樂齡學習中心組隊參加，競賽過程精彩熱烈。各項賽事第一名獎金5000元，第二名3000元，第三名2000元，第四名1000元。

活動同時呼應環境保護主題，市公所清潔隊在現場宣導垃圾分類及垃圾不落地的重要性，並設置廢電池回收換宣導品攤位，推廣資源循環與環境整潔。政風室亦藉此機會進行廉政宣導，提醒民眾日常生活中落實誠信、遵守規範，建立清新乾淨的社會風氣。多元的宣導與趣味活動相互呼應，獲得民眾熱烈響應。

市長黃健忠表示，看到今天社區長輩和民眾齊聚一堂，不僅比賽踴躍，現場也充滿笑聲，這就是社區最寶貴的力量。他強調，環境保護不是口號，而是從「隨手做起、不亂丟垃圾、做好分類」開始。市公所希望透過這樣的活動，讓大家在遊戲中動動腦、動動手腳，也把「珍惜環境、互相照顧」的精神帶回社區和家庭，共同守護馬公的美好生活。

變臉魔方趣味競賽，各社區代表隊組隊參加。（記者劉禹慶攝）

