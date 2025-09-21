秋石斛、綠植、珍稀漢風盆景 士林官邸連假好熱鬧

士林官邸新蘭亭推出「秋石斛與觀葉植物花卉展」，自9月20日至10月19日連續展出1個月。（圖由台北市公園處提供）

2025/09/21 10:00

〔記者何玉華／台北報導〕台北市士林官邸「秋石斛與觀葉植物花卉展」即日起至10月19日，在新蘭亭展出1個月，還有網羅全國名家精選的珍稀盆景「2025臺北漢風盆景展」，於10月9日至10月12日登場，讓即將來臨的教師節、中秋佳節與雙十連假，讓民眾也能在都會區欣賞初秋時節的花卉美景。

公園路燈管理處表示，秋石斛是蘭科第2大屬「石斛蘭屬」的代表花卉，花形與蝴蝶蘭相似，色彩斑斕、姿態優雅，且耐旱、好栽培，這次展出近20種、逾400盆秋石斛，其中最受矚目的「雙色潑墨系列」，花瓣色澤宛如彩筆揮灑，有獨特的東方水墨畫意境，如清新雅致的「綠潑」、獨具文人氣息的「車敏」、氣勢華麗的「大黃潑」，再加上沉穩典雅的「泰國藍天使」及瀑布般傾瀉而下的「粉花瀑布」，每一盆都美得讓人駐足流連。

園藝管理所主任吳旻靜補充，除了秋石斛，還搭配多款觀葉與花卉植栽，增添觀賞層次。包括經典文心蘭「檸檬綠」、「巧克力」、「黃金下午」；粉嫩夢幻的火鶴花新品種「小仙子」、「糖粉」；宛如大自然調色盤的彩葉芋；柔和浪漫的狼尾草與易於栽培的秋海棠等。

「2025臺北漢風盆景展」網羅全國名家精選的珍稀盆景，從數十年至百年以上的老樹到造型獨具的作品，展現東方園藝美學的極致韻味；期間公園處還舉辦6場「綠色教室」，邀請多位專業講師開設盆景DIY、松樹照護、盆栽美學、創意示範與基礎管理等多元課程。

台北市盆景協會理事長游錫坤分享說，盆景藝術看似高深，其實人人都能親近學習。「綠色教室」希望以教學引導，讓民眾不僅是欣賞者，更能成為創作者─在修剪、布置盆景的過程中，感受那份沉靜專注的力量，把自然的美與哲學帶進生活。

網羅全國名家精選的珍稀盆景「2025臺北漢風盆景展」，於10月9日至10月12日在士林官邸登場。（圖由台北市公園處提供）

