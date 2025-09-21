嘉市湖子內回收場1年2度火災 環保局遭糾正

嘉市湖子內環保用地回收暫置場1年2度引發火災，遭審計室點名管理待加強。（資料照）

2025/09/21 10:08

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市推動資源垃圾回收，遭到審計室糾正，指環保局因資源回收貯存場空間不足，若回收物爆量時暫置湖子內環保用地，回收處理業者未能先將回收物妥善分類，致回收物中夾雜危險物品，又去化速度緩慢產生堆積，致1年2度引發火災，要求資源回收貯存管理待加強，並強化貯存場消防安全機制，規範業者加速回收物去化效率，落實監督管理責任。

環保局回應，持續推動源頭減量及資源回收措施，並執行破袋稽查，以落實資源回收分類；將強化業者分類效能，建立完善的資源垃圾細分類環境，強化貯存場地消防安全機制，並加強監督管理。

請繼續往下閱讀...

前年2月，湖子內環保用地回收暫置場，因回收物夾雜鋰電池、打火機等易燃物造成火災，火勢延燒逾17小時，濃煙惡臭造成民怨，事隔1年，去年2月，再度因回收物含易燃物造成火災，這次火勢延燒近21小時，引起民眾怒批回收暫置場「成了超級空污，需要重罰，才能防止類似情形發生」。

審計室指出，據環境部資料顯示，嘉市近5年（2020至2024年）資源垃圾回收量雖逐年上升，惟因一般廢棄物產生量亦逐年升高，致回收率自54.20％下降至51.10％，呈逐年漸減趨勢；社區回收站設置比例未及1/5，影響執行成效，且多數站點由個體業者收運，惟部分回收物屬具不易清除處理或含有毒物質，業者是否具備貯存及清除能力存有疑慮。

審計室更點出，清潔隊收集回收物缺乏有效分類，僅能以不分項方式標售，標售價格相較其他縣市偏低；回收商得標後，仍然繼續使用環保局回收貯存場貯存，待細分類再出售予其他回收處理業者，雜質則由環保局處理。

審計室批評，環保局對於資源回收貯存管理待加強，對強化貯存場地消防安全機制，及規範廠商加速回收物去化效率，落實監督管理責任。

環保局強調，將加強向民眾宣導應回收廢棄物危險性及回收時應注意事項，強化個體業者列管，結合慈濟站點營運，持續追蹤輔導，發揮資源回收便利站效能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法