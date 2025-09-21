樺加沙最快今下午轉強颱、暴風圈再擴大！明晚、後天影響最大

「樺加沙」颱風眼清晰可見，目前強度已達中颱上限，預估最快今下午增強為強烈颱風。（圖擷自中央氣象署）

2025/09/21 09:51

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「樺加沙」海上颱風警報已經發布，目前強度已達中颱上限，預估最快今（21日）下午增強為強烈颱風，暴風半徑也會擴大，明晚起到週二（22-23日）對台影響最大，台東、屏東、高雄等縣市將被暴風圈掃過，北台雖然不會受到暴風圈影響，但地形因素，仍會出現有感風雨。

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇指出，「樺加沙」預報路徑沒有太大的變化，預期仍將會經過恆春以南、穿越巴士海峽之後繼續往港澳一帶靠近，暴風圈外圍將會掠過台東、屏東、高雄等縣市，預估今晚氣象署將會更進一步發布陸上颱風警報。

隨著樺加沙颱風的靠近，今台灣附近已經陸續轉為東北風，迎風面地區包括大台北、北海岸、宜花東、恆春半島等地的降雨會逐漸開始出現，下午到晚間之後會比較明顯，中北部沿海、花東沿海、恆春半島沿海及綠島蘭嶼海面的風力也會陸續開始增強。

明週一颱風繼續逼近，暴風圈邊緣預估中午過後接觸恆春半島，並逐漸涵蓋台東、屏東、高雄等縣市，明晚到後天週二清晨前將是颱風中心最靠近台灣陸地的一段時間，後天週二上午暴風圈就可望脫離南台灣陸地，之後颱風逐漸遠離，到後天週二的傍晚過後颱風警報有機會完全解除。

明風雨將逐漸增大，受中央山脈屏障作用的影響，降雨會集中在東半部、恆春半島以及高屏山區一帶，有機會達到豪雨或以上等級，其次在大台北、桃園、北部山區、嘉義以南地區也會有一陣一陣的降雨，雲林以北到新竹以南地區降雨偏向山區，平地部分降雨應該有限。

風力部分在首當其衝的花東、恆春半島及綠島蘭嶼等地要特別注意強陣風，可能會來到10-12級或以上，台灣海峽這一側還有大台北盆地內因為地形的影響，也會有一陣一陣的強風機會，部分沿海或是地勢較高的地方也可能會有8-10級的強陣風機會，預期各地對於風力應該都會蠻有感的，民眾要特別注意。

後天週二（23日）颱風進入台灣西南方海面，要留意所謂的「颱風尾」回南風，東半部、恆春半島以及南部山區有豪雨或以上等級的降雨機會，風向跟地形有近乎垂直的交角，雨勢可能更大且持續較長的時間。大台北、桃園、北部山區以及嘉義以南地區同樣會有一陣一陣的降雨，。

雲林以北到新竹以南地區受地形屏障保護，降雨仍是落在山區為主，平地偶有短暫陣雨但應該不大。風力的部分也因為風向轉變為東南風，強風出現的位置會調整到台灣南北兩端，北邊包括苗栗以北到大台北、北海岸、宜蘭等地，尤其是注意角隅流可能帶來的強陣風現象，南邊則包括原本的花東、綠島蘭嶼、恆春半島之外，南高屏的沿海也要注意強陣風出現的情況，預估上述這些地方都可能會有8-10級的強陣風，部分單點可能超過10級以上，務必要小心。

週三（24日）颱風往港澳一帶移動，很可能對港澳地區造成嚴重威脅，台灣雖然已經脫離颱風本身環流，但是寬廣的外圍東南風水氣仍持續影響，迎風面東半部、恆春半島仍有陣雨，花東地區仍可能有大雨或豪雨發生的機會，其他地方也會有短暫陣雨，天氣仍不穩定。要等到週四（25日）颱風更為遠離，太平洋高壓外圍又來到台灣附近，才有機會逐漸恢復到夏季型的天氣型態。

