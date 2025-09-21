為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄輕軌凱旋中華站周邊道路豪雨易積淹水 市府將投入4千萬元改善明年12月完工

    高雄輕軌行駛凱旋路。（記者陳文嬋攝）

    高雄輕軌行駛凱旋路。（記者陳文嬋攝）

    2025/09/21 09:47

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市前鎮區中華五路與凱旋四路口輕軌站週邊道路，長期因下水道感潮影響排洪斷面，每逢強降雨容易造成路面積淹水而影響交通，高雄市水利局獲國土署補助4000萬元，將新建長434公尺雨水箱涵，並改建凱旋四路道路側溝452公尺，預計9月底前進場施工，明年底完工。

    水利局表示，前鎮區凱旋四路輕軌週邊排水經由下水道排往前鎮河，遇大潮容易影響排水斷面，經評估將在時代南二路及時代南三路，新建434公尺矩形箱涵。

    水利局也將改建凱旋四路既有道路側溝，全長452公尺，將可以有效分流，減少通往輕軌方向排洪量，降低既有雨水幹線負荷，改善短時強降雨造成積淹水問題。

    水利局預計9月底前進場施工，考量施工區域鄰近夢時代百貨週邊等車流量大區域，施工期間原則維持汽機車通行，時代南三路口、時代南二路，將封閉至少一半道路；如有大型施工機具進場，周邊將實施短暫封路。

    水利局說，汽機車可改由時代南一路、時代大道通行至中華五路，請民眾配合交通號誌及引導，繞開工區以利行車安全。

    圖
    圖
