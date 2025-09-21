為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    內政部統計：113年國人離婚計5.3萬對 半數婚齡未滿9年

    內政部統計，台灣113年離婚對數計5萬3351對，離婚的婚齡中位數為8.3年。（記者李文馨攝）

    內政部統計，台灣113年離婚對數計5萬3351對，離婚的婚齡中位數為8.3年。（記者李文馨攝）

    2025/09/21 10:04

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部昨天公布最新統計，台灣113年離婚對數計5萬3351對，包含不同性別5萬2425對，相同性別1926對。觀察近10年離婚的婚齡中位數，從民國104年的9.0年下降至去年的8.3年，婚齡未滿5年者占比超過33%。

    內政部表示，我國近10年離婚對數呈波動趨勢，104年離婚5萬3448對緩增至106年5萬4439對，107至110年離婚對數則連續緩降至4萬7888對最低，之後又緩增至113年5萬3351對；另113年有偶人口離婚率為千分之10.5，較104年增加0.1個千分點。

    113年平均每日145.8對離婚

    內政部指出，113年離婚對數計5萬3351對，較112年增加280對（+0.5％），較104年減少97對（-0.2％）；平均每日離婚對數為145.8對。另外，相同性別終止結婚926對中，男性238對、女性688對，以新北市144對、高雄市138對居前2名。

    觀察婚齡狀況，婚齡未滿5年者有1萬7942對，占33.6％最多，5年以上、未滿10年者1萬2577對，占23.6％次之。離婚的婚齡中位數為8.3年，也就是113年離婚者有半數的婚齡未滿9年，與112年持平，較104年減少0.8年。

    在國籍別部分，113年離婚對數中以雙方均為原屬我國籍者占85.2％最高，與原屬非我國籍者聯姻占14.8％，其中以一方原屬大陸港澳地區者占7.2％最多，東南亞國籍者占6.1％次之。

