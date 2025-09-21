樺加沙將轉強颱！最快傍晚發布陸警

「樺加沙」颱風逐漸逼近台灣。圖為中央氣象署21日上午8時路徑潛勢預報。（圖取自中央氣象署）

2025/09/21 09:13

〔記者蔡昀容／台北報導〕樺加沙颱風接近台灣，中央氣象署今天（21日）上午8點30分發布海上颱風警報，預報員伍婉華表示，樺加沙預計今天白天增強至強颱，今天傍晚到晚間發布陸上颱風警報，預估以強颱之姿，週一、二顯著影響台灣。

伍婉華表示，受颱風影響，台東已經偵測到2米長浪現象，基隆北海岸、東半部沿海、綠島蘭嶼、恆春半島沿海預估將陸續出現長浪，明晚颱風移動至西南部海面，南部沿海及馬祖沿海也會有長浪。隨著颱風接近，中心經過海面估將有5至6米浪高。

請繼續往下閱讀...

伍婉華說明，今天下午到晚上，基隆北海岸、東北部地區、花蓮地區間歇性短暫陣雨，台東、桃園以北地區零星短暫陣雨；中南部午後雷陣雨，其中嘉義以南尤其山區會有局部性大雨。

週一、週二颱風影響最為顯著，東半部地區、基隆北海岸、屏東地區、各地山區將出現局部性大雨或豪雨；尤其花東地區、宜蘭、屏東、高雄山區將有豪雨以上等級降雨，中北部受環流影響也有短暫降雨。週三白天颱風漸漸離開，花東持續留意大雨。

伍婉華指出，中北部受環流沉降易出現高溫，今天台中以北至雙北地區，可能出現36度以上高溫；陸地強陣風方面，沿海地區及外島最大陣風8至10級，颱風中心經過的南邊可能出現10級強陣風。

伍婉華提醒，台南以北至雙北沿海、花東沿海、蘭嶼、澎金馬留意6級以上平均風或8級以上陣風；隨著颱風靠近，蘭嶼、屏東局部地區留意9級以上平均風或11級以上陣風。

今天上午8時氣象資料，樺加沙達中颱等級，位於鵝鑾鼻東南東方約770公里處海面，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風；七級風平均暴風半徑280公里，十級風平均暴風半徑110公里。以每小時14轉21公里速度，向西北西轉西走。海警範圍包括台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法