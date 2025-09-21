為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    千輛Gogoro夜騎高雄港邊 陳其邁領騎不要「緊緊緊」

    千輛Gogoro車主，夜騎高雄港邊。（高閔琳提供）

    千輛Gogoro車主，夜騎高雄港邊。（高閔琳提供）

    2025/09/21 09:31

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕2025「Gogoro 快閃高雄港」昨（20日）晚首度南下高雄舉辦，吸引逾千名車主報名參加，高雄市長陳其邁特別擔任「領騎」，呼籲大家騎車不要「緊緊緊」，要注重安全。

    Gogoro 為慶祝品牌邁入10週年，首度將「百GO夜行」活動移師南台灣，千人車隊昨晚從高雄港大港倉出發，沿途行經蓬萊路、七賢三路、公園二路、五福橋、海邊路，最後集結高雄港旅運中心停車場大合照，車主沿路吹海風、欣賞高雄美景，經過之處相當引人矚目。

    高市府近年力推淨零轉型與能源韌性，歡迎Gogoro到高雄舉辦活動，包括市長陳其邁、環保局長張瑞渾、觀光局長高閔琳都到場，展現市府對電動機車與綠色運輸政策的支持。高閔琳說，陳其邁並擔任「領騎」，特別注重安全，這次總算沒有「緊緊緊」！

    這次參加的車主除了高雄在地，還有不少遠從中北部專程南下的Gogoro騎士，為高雄帶來一波「電動機車觀光經濟」。

    為了讓活動更貼近在地，Gogoro也打造「高雄大探險」集章活動，參與者騎乘電車探索城市角落，認識高雄的人文風貌，兼具娛樂與文化探索。

    陳其邁（左）擔任「領騎」，呼籲大家騎車不要「緊緊緊」。（高閔琳提供）

    陳其邁（左）擔任「領騎」，呼籲大家騎車不要「緊緊緊」。（高閔琳提供）

