行醫30餘載捐逾億元 「狂醫」杜元坤樂善好施

高雄義大醫院院長杜元坤行醫30餘年，至今捐款上億元行善。（記者蘇福男攝）

2025/09/21 09:34

〔記者蘇福男／高雄報導〕醫療成就享譽國際的義大醫院院長杜元坤，樂善好施程度幾近「瘋狂」，他從30幾年前升上主治醫師後，每個月就固定捐出半薪行善，至今捐款上億元，4年前他大病初癒更宣布身後遺產全捐公益，被媒體形容為「狂醫」。

杜元坤的「狂善」其來有自，他原本出身優渥家庭，父母親分別是台大法律系、外文系高材生，上大學之前是學霸，功課名列前茅，拉小提琴、打橄欖球、練舉重、打拳擊、學柔道，每天有用不完的精力。

直到大學聯考，台南一中「校排一」竟然未理所當然考上台大醫科，只考上台北醫學院（今台北醫學大學），人生首次吞敗，讓總是「第一」的杜元坤無法接受，一度痛苦到想死。

但杜元坤進入北醫就讀後如魚得水，不僅創辦管弦樂團，加入橄欖球隊，還遇見一群志同道合的摯友，包括同班同學吳麥斯（現北醫大校長）、曾兆麟（台安醫院小兒神經科主治醫師）、鄭敏雄（健仁醫院腦神經外科主治醫師）和陳至真（台南新樓醫院外科主任）等北醫橄欖球隊死黨。

在升大七那年，杜元坤父母因在戒嚴時期創辦黨外雜誌，誤觸執政當局「紅線」，雙雙身陷囹圄，杜父囚禁綠島監獄2年，杜母在台南監獄服刑1年，身為家中長子，杜元坤一肩扛起養家重擔，一邊擔任小提琴家教，同時當起補教老師。

好不容易盼到父母相繼出獄，父親卻揚言要買下台南監獄土地，為母親討回公道，因而接連投資失利，加上母親不善經營之道，直到父親臨終前，杜元坤才驚知父親身後留下9千萬元債務！

為了還債，杜元坤忍痛放棄在長庚醫療體系打下的根基，賣掉林口房子舉家南下，加入甫創院的義大醫院，杜元坤足足花了12年時間，趁母親還在世時，清償掉家中所有債務。

「只有親身經歷過沒錢的日子，才知道貧窮是甚麼滋味！」杜元坤語重心長表示，直到他帶隊去澎湖義診，才真正體會到在資源匱乏的離島人家是如何過日子，「我會蹲下來看病人的腳，親手檢查他們的腿，是因為我能體會他們的痛，是澎湖人教會我如何當醫生！」

杜元坤回憶說，他剛上醫學院時，因為讀了德蕾莎修女傳記，而立下一個未來人生目標，也就是他的初心－要把自己奉獻出來，不論遇到甚麼困難，都要把自己擁有的，給予需要的人分享，因此在完成醫學專業訓練後，無論是醫療、公益、教育、音樂、體育各方面，都以「初心不退」的精神專注自我實現，擴大社會影響力，即使過程中難免招致惡意批評、抹黑和挫折，他仍勉勵自己成為不被打倒的強者。

杜元坤長年率隊赴澎湖義診，他說，「是澎湖人教會我如何當醫生！」（記者蘇福男攝）

得知澎湖離島花嶼行動不便長者搭人力三輪車跑義診，杜元坤自掏腰包捐助2部健康照護車方便長輩就醫。（記者蘇福男攝）

