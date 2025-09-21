牽手一甲子還要曬恩愛 二林阿公錄短片公布「相愛秘訣」

顏能鄉阿公，特別錄製短片獻給結縭一甲子的妻子謝菊，高唱情歌「我的心上人，我的水某ㄟ」。（圖由二林鎮公所提供）

2025/09/21 09:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮本週舉行「鑽石婚、白金婚表揚活動」，今年共有14對鑽石婚、1對白金婚伉儷出席，分享攜手走過半世紀以上的幸福秘訣。其中最吸睛的東和里顏能鄉阿公，特別錄製短片獻給結縭一甲子的妻子謝菊，高唱情歌「我的心上人，我可愛的水某ㄟ」，最後深情鞠躬致敬，並直言「互相疼惜、互相尊重」就是他們的白頭到老的秘訣。

彰化縣二林鎮今年符合鑽石婚（60年）夫妻的共有66對、白金婚（70年）的有14對，其中15對夫婦參加表揚活動，鎮公所本週六在鎮立圖書館3樓演講廳舉行表揚，會場布置得宛如婚禮現場，喜氣洋洋，鎮長蔡詩傑與各級民代逐一獻上祝福，見證長者愛情恆久。

請繼續往下閱讀...

除了顏能鄉阿公「隔空告白」，東華里莊細德則準備PPT，細數與妻子林蘭育養育5名子女的點滴，展現家庭溫馨。結婚70年的白金婚夫妻蔡耕農、吳金蜂也參與盛會，蔡耕農更當場吟詩，向鎮長與與會嘉賓致謝，樸實言語中流露深厚情感，讓後輩動容。

蔡詩傑表示，能攜手走過60年、70年，背後是責任、包容與忍耐的累積，許多家庭如今三代、四代同堂，正因長輩的付出，才奠定社會祥和的基礎。他期許這份幸福氛圍能持續擴散，讓二林鎮成為全縣最和樂的好所在。

結婚70年的白金婚夫妻蔡耕農（左2）、吳金蜂（右4）參與盛會，蔡耕農更當場吟詩，向鎮長與與會嘉賓致謝。（圖由民眾提供）

彰化縣二林鎮舉行「鑽石婚、白金婚表揚活動」，今年共有14對鑽石婚、1對白金婚伉儷出席。（圖由二林鎮公所）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法