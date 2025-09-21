新北明年起調升里基層工作經費 餐點費上限提高至120元

新北市明年起將調高里基層工作經費，義工和守望相助隊餐點費每人每次100元提高為上限120元。（圖由民政局提供）

2025/09/21 08:55

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市幅員遼闊、城鄉差距大，共有1032名里長，在物價飛漲的年代，許多里長反映里基層工作經費、餐點費等不敷使用。市府研議後，決定明年起調升里基層工作經費級距，並提高里鄰活動、義工及守望相助隊餐點費，每人每次上限100元調高為120元，也為鄰長投保意外險，希望力挺基層，凝聚在地力量。

新北市民政局長林耀長指出，為了強化基層建設，市府調高里基層工作經費，自明年開始，未滿4000人者，每里每年60萬元，4000人以上，每3000人為1級距增加5萬元，最高3萬1000人以上，每里每年110萬元，預估有430里受惠、佔全市所有里的41.7%。

此外，放寬里基層工作經費使用，新增支應「里民活動場所場地租用費」，目前每月1萬元，明年起調高至2萬元；里鄰公益研習經費每里每年最低35萬元，最高116萬元，由里基層工作經費辦理里鄰研習者，動支經費比例不得超過3分之1；因應物價調漲，將調升里鄰活動、義工及守望相助隊餐點費，從每人每次上限100元調高為120元，以符合基層實際需求。

林耀長表示，新北市有2萬2381位鄰長，長期協助里長推動里政業務，明年起將編列每位鄰長團體意外險預算，每人預估金額為1200元，投保項目包括意外死亡或失能給付、意外醫療住院給付、傷害醫療給付，預估總經費約2700萬元，提供鄰長更周全的保障。

