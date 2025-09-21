新北數位學習跨國交流 台日教育專家共探智慧教學新趨勢

新北市數位學習跨國交流研討會圓滿落幕，日方學者及教師齊聚合影，共同見證智慧教。（教育局提供）

2025/09/21 08:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市教育局於文德國小舉辦「數位學習跨國交流研討會」，邀請日本資訊教育學者堀田龍也、黑上晴夫、小島亞華里及泰山裕教授與台灣教師交流，透過公開觀課、專題演講與座談，聚焦數位教學設計與學習轉型，現場互動熱烈，展現新北推動智慧教育與國際接軌的行動力。

教育局指出，此次研討會以「跨國交流、數位實踐、課程反思、持續合作」為核心主軸。上午由文德國小老師丁思與進行數位公開課，運用LoiLoNote設計兼具互動與深度思考的課程；下午由黑上教授主講，分享LoiLoNote在課堂運用的兩大思考步驟，並與小島副教授、泰山教授及與會教師進行現場對談，探討如何透過數位設計培養學生的思考文化與能力。堀田教授則以「日本資訊教育環境所追求的學習目標」為題，解析現代學習者的樣貌及課堂導向方式，並與台灣教師深入交流。

文德國小近年積極推動數位科技與自主學習，並專注跨域課程創新。校長李慧美表示，學習轉型的核心在於「文化與方法」的改變，師生共同成長，讓數位教學真正落地，此次跨國交流更為團隊注入新的能量與國際視野；丁思與則說，科技只是工具，關鍵在於引導學生深度思考，能與日本學者對談，對課程設計收穫良多。

教育局表示，新北持續推動「智慧校園」與「AI教育」政策，今年更發表《行政減量AI手冊》，協助校園提升行政與教學效能。這次跨國研討不僅激盪教育理念，也為台日未來合作奠下基礎。

文德國小老師丁思與的公開課讓學生上台實作「文德商店」情境任務，用LoiLoNote體驗生活中的付錢邏。（教育局提供）

黑上教授以實例拆解「思考工具的兩個步驟」，現場示範如何運用PMI分析法，引導新北。（教育局提供）

黑上教授帶來「思考力」工作方，透過即時雲端共編與視覺化呈現，打造深度思考與創造。（教育局提供）

