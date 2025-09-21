南市圖16種「蛙格」搭早期目錄櫃 測驗讀者性格推薦書單

南市圖9月推出新的互動展，透過16種「蛙格」角色，與民眾互動測驗性格，並可從早期目錄櫃中取得推薦個人化推薦書單。（南市圖提供）

2025/09/21 08:33

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市立圖書館吉祥物「蛙寶」，最近在策展單位艸非火工作室與插畫家Evawa合作下，有了16位同事與夥伴，即日起至11月2日止，在南市圖永康新總館與民眾互動，結合閱讀，讓參觀民眾測驗性格，還能取得推薦書單。

南市圖9月推出新的互動展覽「《蛙！獨自升級》理系，蝦米蛙格？」，以圖書館日常使用情境為靈感，創作出16個不同的「使用者角色」，並設計實境解謎遊戲，由讀者化身探險者，透過答題、闖關與解鎖任務，逐步揭開專屬的蛙格密碼與個人化書單。

展區串聯館藏特色，規劃16條「蛙格路線」，關卡融合閱讀、思考與趣味挑戰，讓民眾在互動過程中，展開一場結合探索與學習的沉浸式冒險，完成任務後，還能隨機抽取角色蛙格貼紙1張，數量有限，送完為止。

南市圖館長楊馥菱表示，每一種蛙格映照出不同的性格與故事，引領讀者更了解自己的思考方式與學習風格。其中，「主廚蛙（蛙格代碼：FDOG）」呼應南市圖擁有全台唯一的圖書館「城市灶咖」特色，取得該性格戳章的讀者，可發掘美食書籍，並於「目錄櫃」中找到主廚蛙的推薦書，如《餐桌上的點點滴滴》、《四季戚風蛋糕專門書》等。

目錄櫃為南市圖的珍藏，在沒有電腦及AI的年代，曾是讀者找書的重要工具，此次展覽中，則將協助完成蛙格測驗的讀者，依照個人的蛙格代碼，抽取專屬推薦書單。

