    「樺加沙」颱風攪局 台馬海運今起停航4天

    今年第18號颱風「樺加沙」持續增強，預估9月22日至24日清晨距離台灣最近，今天（21日）晚上起一連四天，新台馬輪恐停航4天。（資料照）

    （資料照）

    2025/09/21 08:32

    〔記者俞肇福／綜合報導〕根據交通部中央氣象署資訊，今年第18號颱風「樺加沙」持續增強，預估9月22日至24日清晨距離台灣最近，影響最為顯著。受颱風外圍環流影響，新台馬輪、台馬之星2艘客貨輪，今天（21日）上午從馬祖駛往基隆港後，預計最快25日晚間才會從復航。但由於海象多變，25日晚間當天是否開航，以船公司公告為準。

    根據中央氣象署資訊，9月22日至24日清晨是颱風影響最顯著的時段，馬祖離島將出現8至10級強陣風，浪高也將增至4米以上，民眾應避免前往海邊活動；台灣海峽北部風浪明顯增強，平均風力將達7至8級，陣風10級以上。

    因受颱風影響，台馬之星的航班異動說明如下，原定今天（21日）晚上夜航的台馬之星（東引11時30分→南竿21時30分→基隆清晨）班次停航，航班更改為南竿8時30分→東引11時30分→基隆。

    至於新台馬輪，受到颱風影響，全港通公司已預告自21日至24日海象不佳，將停航4天。

    小三通方面，南北海運公告22日至23日琅岐航班全日停航，黃岐航線是否受影響，尚未公告。

