恆春豎孤棚冠軍愛無限！石心隊捐物資善款助防飢餐館

2025/09/21 08:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中元豎孤棚大賽的硝煙剛散，恆春古城的熱血還未冷卻，一群年輕小伙子就用行動點亮了社區的溫暖燈火。以7分鐘神速攻頂、抱走冠軍順風旗與35萬元獎金的冠軍石心禮儀隊，沒讓榮耀停在慶功宴上，而是火速轉身，捐出超過1萬5千元民生物資、加碼2萬6千元善款，注入恆春鎮防飢餐館的「溫飽基金」。這群年輕人說，這不只是回饋家鄉，更是延續中元普渡的「人饑己饑」精神，讓孤棚上的順風旗，吹出更多關懷暖風。

今年在豎孤棚奪冠的石心禮儀隊的年輕人，平日操練時滿身灰塵、筋疲力盡，終於在決賽第二階段一舉奪魁。賽後領獎台上，他們高舉順風旗，歡呼聲震天，誰知這群「孤棚健將」心裡，早盤算著怎麼把獎金化作米糧、油鹽，送到那些獨居長者與弱勢家庭的餐桌前。

物資箱裡塞滿了食用米、沙拉油、罐頭與衛生紙，總值逾1萬5千元、現金支票2萬6千元，像及時雨補上餐館的營運缺口。秘書長游家銘接過資助時，感動說，「這群孩子不只會爬孤棚，還爬進了人心！防飢餐館一年供應上萬份熱騰騰便當，尤其今年觀光崩跌加上颱風天，捐款少得可憐，有如及時雨。」

「爬孤棚是為了祭祖祈福，拿了冠軍更該記得社區的孤單靈魂。今年觀光淡季，很多人荷包緊巴巴，年輕人有力氣、有熱血，就該出力出力！」石心禮儀隊表示，他們知道防飢餐館自2010年創立以來，已成為恆春的「最後一道防線」，每日中午供應低收入戶免費或半價便當，卻常因經費短缺而絞盡腦汁，希望捐款將直接轉化成更多營養，讓獨居老人不再望著餐桌發呆。

游家銘強調，石心年輕人們用汗水換來的獎金，選擇了分享而非揮霍，是中元精神的現代演繹。展現無論順風旗歸誰，那份「悲天憫人」的初心，都在恆春小鎮紮根。他們用行動證明，冠軍的真正獎金，是看見別人笑臉的那一刻。

石心禮儀隊捐物資善款助防飢餐館。（記者蔡宗憲攝）

以7分鐘神速攻頂、抱走冠軍順風旗與35萬元獎金的冠軍石心禮儀隊。（資料照，記者蔡宗憲攝）

