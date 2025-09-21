恆春半島民宿戲水池變「黃湯」！原水濁度飆升 業者哀號

民宿戲水池一片「黃湯」，房客抱怨連連。（民眾提供）

2025/09/21 08:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島今夏豪雨不斷，讓民宿業者叫苦連天！受連續豪雨影響，牡丹水庫原水濁度飆升，導致自來水水質黃濁，民宿戲水池一片「黃湯」，房客抱怨連連，業者無奈大嘆「生意已慘淡，還被水質拖後腿！」屏東縣議員潘芳泉、盧玟欣及縣府近期接獲多起陳情，業者怒批水公司處理不力，嚴重影響觀光形象。

自來水公司表示，今年7月9日起，受丹娜絲颱風及連續豪雨影響，牡丹水庫原水濁度長期居高不下，最高飆至4000 NTU，遠超平時的10 NTU以下。為確保暑期供水穩定，牡丹水廠已加倍處理，但清水濁度仍略高於平時，雖符合法規標準，卻因管網末端沉積，部分用戶水質明顯黃濁，引發民怨。業者潘先生無奈表示，「客人看到池水像泥湯，誰敢住？訂單掉了好幾成！」

對此，水公司強調，目前已加強水質檢測與管線末端排水作業，9月20日起水質已逐步恢復正常。管理處承諾，後續將持續進行定期排水及水質監測，確保供水穩定。

縣議員潘芳泉則呼籲，水公司應加速改善設施，並與業者溝通，降低衝擊。盧玟欣也表示，將要求縣府督促水公司提出長遠解決方案，避免類似事件重演。

恆春多名旅宿業者表示，恆春半島觀光業才從疫情衝擊中復甦，如今又遇水質危機，業者盼水公司積極作為，別讓持續「黃水」壞了恆春的旅遊招牌。縣府則表示，將協調相關單位，確保水質問題不再影響地方生計。

牡丹水庫持續排水調節，原水濁度長期居高不下。（資料照，記者蔡宗憲攝）

