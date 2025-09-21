台中抗癌嬤喪夫、喪子 穿旗袍高歌慶中秋感動全場

長輩參與「愛老人中秋慈善餐會」提前歡慶秋節。（華山基金會提供）

2025/09/21 07:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕華山基金會舉辦「愛老人中秋慈善餐會」，邀請獨居弱勢長輩聚餐，並進行「長輩K歌」5強對決賽提前歡慶秋節，阿公阿嬤用歌聲展現生命活力，西屯區78歲張阿嬤與大腸癌奮戰20多年，接連面對喪夫、喪子悲慟，仍放聲高歌與眾同樂。

華山基金會台中Ａ區今表示，世界獅子會、台灣伊珮愛公益協會、美樂家聯賣團隊、正傳水產、順煒企業等單位贊助認桌，讓長輩於17日聚餐提前歡慶中秋，張阿嬤罹癌後接連面對喪夫、喪子悲慟，仍獨居與大腸癌奮戰，生活清苦孤寂，從2013年起接受到宅服務，由志工陪伴透過唱歌抒發心情、走出陰霾，張阿嬤以「抗癌鬥士」身分登台，穿上壓箱寶閃亮旗袍、深情演唱「鴛鴦溪」，聲調動人用歌聲療癒感動觀眾。

長輩數十年不曾上館子或飯店用餐，與眾多老寶貝齊聚，展現難得興奮神情，呂小龍神人團演出川劇變臉助興，覓靚佛拉明哥舞蹈、嶺東高中儀隊社表演、魔術行者劉又誠演出魔術，連王爺爺也拿小提琴登台獨奏，長輩們直呼「像在看大型秀場。」

華山基金會西屯站長吳靚甯說，常年服務經費仍有近3成缺口，呼籲各界響應失依、失能、失智長輩到宅服務，加入「愛老人，中秋亮起來」公益，中秋關懷禮每份380元、常年服務經費每月1250元。

西屯區張阿嬤（右2）抗癌多年，穿旗袍高歌感動全場。（記者黃旭磊攝）

