    配合防災演練 台61線鳳鼻尾隧道前明下午、週三上午封閉3小時

    公路局北區養護工程分局新竹工務段週三將在鳳鼻隧道內進行搶救災演練，明天下午進行預演。（記者黃美珠攝）

    公路局北區養護工程分局新竹工務段週三將在鳳鼻隧道內進行搶救災演練，明天下午進行預演。（記者黃美珠攝）

    2025/09/21 07:41

    〔記者黃美珠／新竹報導〕明天（22日）下午1點到4點、週三（24日）早上9點到12點，要走台61線西濱快速公路經鳳鼻尾隧道北上的用路人要改道了！因為這2個時段，公路局北區養護工程分局新竹工務段將辦理隧道內的防救災演練，明天下午是預演，週三早上則是正式演習，但都將從竹北市鳳岡路5段跟西濱路口處往北，暫停封閉道路3個小時。

    北區養護工程分局新竹工務段表示，鳳鼻尾隧道長達2公里多，是省道台61線跟台15線共構路段的公路隧道，沿鳳鼻尾山西緣，連接竹北市尚義里鳳岡跟新豐鄉鳳坑村的鳳鼻尾，是座4孔8車道的棚架式隧道，臨海側就是台灣海峽，和近日因火災而備受爭議的新豐竹北區域垃圾掩埋場，隧道上方則是坑子口靶場。

    新竹工務段今年度的隧道防救災演練將於週三早上登場，明天下午1點到4點先做預演，所以前述2個時段期間，台61線北上車道，自鳳岡路5段（竹4鄉道）跟西濱公路交叉口起往北一直到隧道內，都將暫時封閉3個小時，請用路人提早改道，或依現場交管人員指揮改行走台15線繼續北上。

    配合圖遠方處的鳳鼻尾隧道內防救災演練，明先下午預演、週三早上正式演練期間，圖中的鳳鼻隧道南口、北上車道將封閉。（記者黃美珠攝）

    配合圖遠方處的鳳鼻尾隧道內防救災演練，明先下午預演、週三早上正式演練期間，圖中的鳳鼻隧道南口、北上車道將封閉。（記者黃美珠攝）

    圖
    圖
